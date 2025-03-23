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Захисники знищили роту забезпечення окупантів на Херсонщині

Роман ПетренкоНеділя, 23 березня 2025, 15:04
Захисники знищили роту забезпечення окупантів на Херсонщині
скриншот

21 березня Повітряні сили знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у Дніпрянах на окупованій території Херсонської області.

Джерело: Генштаб

Деталі: Зазначається, що знищено ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами.

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Дослівно: "Знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі".

Нагадаємо: Того ж дня, 21 березня, Повітряні сили успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області.

Повітряні сили ЗСУракетний ударХерсонська область
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