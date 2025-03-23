Защитники уничтожили роту обеспечения оккупантов на Херсонщине

21 марта Воздушные силы уничтожили сводную роту обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Днепрянах на оккупированной территории Херсонской области.

Источник: Генштаб

Детали: Отмечается, что уничтожены вражеские плавсредства, военное имущество и подсобное помещение, заполненное техническими средствами.

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Дословно: "Уничтожение перечисленного не позволяет противнику вести боевые действия против украинских подразделений в этом районе".

Напомним: В тот же день, 21 марта, Воздушные силы успешно поразили район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка в укрытии и подвале укрытия в городе Торецк Донецкой области.