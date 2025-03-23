Україна та США почали переговори в Ер-Ріяді

В Ер-Ріяді в Саудівській Аравії почалася зустріч української та американської делегацій.

Джерело: міністр оборони Рустем Умєров у соцмережі Х, "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми розпочали зустріч з американською командою в Ер-Ріяді.

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Ми реалізовуємо завдання президента України – наблизити справедливий мир та зміцнити безпеку. Порядок денний включає пропозиції щодо захисту енергетичної та іншої критичної інфраструктури.

Сьогодні ми пропрацюємо низку складних технічних питань. Наша делегація включає експертів з енергетичних питань та представників військових з морської і повітряної компоненти".

Що передувало: В МЗС України раніше розповіли, що на цій зустрічі мають "визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі".

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Спецпредставник президента США Стів Віткофф перед очікуваними перемовинами України і США у Саудівській Аравії вчергове сказав, що вірить у налаштованість правителя РФ на мир та не бачить російської загрози для решти Європи.

Президент Володимир Зеленський у суботу провів засідання військового кабінету в Харкові, де, зокрема, обговорювалася підготовка до зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії 23 березня.