Зеленський зібрав військовий кабінет у Харкові: підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії

Президент Володимир Зеленський у суботу провів засідання військового кабінету в Харкові, де, зокрема, обговорювалася підготовка до зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії 23 березня.

Джерело: Зеленський у Facebook

Реклама:

Пряма мова: "Доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова.

Обговорили ситуацію на фронті, обстановку на основних напрямках: Запорізькому, Донецькому, Харківському, Сумському – і перебіг операції в Курській області.

Також підготувалися до зустрічі української та американської делегацій, що відбудеться завтра в Саудівській Аравії".

РЕКЛАМА:

Що передувало: Раніше в суботу Зеленський відвідав Донеччину і Харківщину.

Передісторія: