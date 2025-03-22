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Зеленський зібрав військовий кабінет у Харкові: підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії

Катерина ТищенкоСубота, 22 березня 2025, 19:40
Зеленський зібрав військовий кабінет у Харкові: підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії
Зеленський у Харкові 22 березня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у суботу провів засідання військового кабінету в Харкові, де, зокрема, обговорювалася підготовка до зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії 23 березня.

Джерело: Зеленський у Facebook

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Пряма мова: "Доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова.

Обговорили ситуацію на фронті, обстановку на основних напрямках: Запорізькому, Донецькому, Харківському, Сумському – і перебіг операції в Курській області.

Також підготувалися до зустрічі української та американської делегацій, що відбудеться завтра в Саудівській Аравії".

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Що передувало: Раніше в суботу Зеленський відвідав Донеччину і Харківщину

Передісторія:

  • 19 березня спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив, що 23 березня в місті Джидда (Саудівська Аравія) продовжаться переговори щодо припинення вогню.
  • Водночас 20 березня помічник російського правителя Володимира Путіна Юрій Ушаков повідомив, що 24 березня в Ер-Ріяді відбудуться консультації експертних груп Росії та США щодо України.
  • 21 березня Зеленський підтвердив, що міністр оборони Рустем Умєров візьме участь у перемовинах технічних команд України та США, які відбудуться у Саудівській Аравії.

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