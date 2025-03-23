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Украина и США начали переговоры в Эр-Рияде

Катерина Тищенко, Мария ЕмецВоскресенье, 23 марта 2025, 17:49
Украина и США начали переговоры в Эр-Рияде
Рустем Умеров, фото Getty Images

В Эр-Рияде в Саудовской Аравии началась встреча украинской и американской делегаций.

Источник: министр обороны Рустем Умеров в соцсети Х, "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы начали встречу с американской командой в Эр-Рияде.

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Мы реализуем задачу президента Украины - приблизить справедливый мир и укрепить безопасность. Повестка дня включает предложения по защите энергетической и другой критической инфраструктуры.

Сегодня мы проработаем ряд сложных технических вопросов. Наша делегация включает экспертов по энергетическим вопросам и представителей военных с морской и воздушной компоненты".

Что предшествовало: В МИД Украины ранее рассказали, что на этой встрече должны "определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе".

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Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф перед ожидаемыми переговорами Украины и США в Саудовской Аравии в очередной раз сказал, что верит в настроенность правителя РФ на мир и не видит российской угрозы для остальной Европы.

Президент Владимир Зеленский в субботу провел заседание военного кабинета в Харькове, где, в частности, обсуждалась подготовка к встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 23 марта.

Саудовская АравияСШАпереговорыУмеров Рустем
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