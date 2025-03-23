Взрыв в здании полиции в Одесской области расследуют как теракт, ранены 3 полицейских

В результате взрыва в здании полиции в Одесской области в воскресенье пострадали трое полицейских, СБУ квалифицирует происшествие как теракт.

Источник: пресс-служба СБУ в Одесской области в комментарии УП

Дословно: "СБУ классифицирует взрыв в здании полиции в Одесской области 23 марта как попытку теракта и уже открыла соответствующее уголовное производство.

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По данным следствия, взрыв прогремел сегодня около 18 часов после того, как в управление полиции вошла женщина с пакетом, в котором, предварительно, могла быть взрывчатка.

Трое полицейских получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь".

Детали: Осмотр места происшествия проводят следователи СБУ. Также СБУ и Нацполиция проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему.

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Досудебное расследование продолжается по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало: В Одесской области в воскресенье в результате взрыва в здании полиции погибла женщина, сообщалось также о пострадавших. По данным СМИ, это произошло в Беляевке.