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Зеленський про переговори у Саудівській Аравії: Розмова достатньо корисна

Катерина ТищенкоНеділя, 23 березня 2025, 20:54
Зеленський про переговори у Саудівській Аравії: Розмова достатньо корисна
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський після розмови з міністром оборони Рустемом Умєровим заявив, що зустріч команд України та США в Саудівській Аравії ще триває і є "достатньо корисною".

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні вже друга зустріч української та американської команд у Саудівській Аравії. Цього разу більш технічного рівня – наші військові, наші дипломати, наші представники Міністерства енергетики.

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Щойно я говорив з Рустемом Умєровим – він мені доповів про зустріч, про перебіг перемовин. Наша команда працює абсолютно конструктивно, розмова достатньо корисна. Робота делегацій триває".

Деталі: Зеленський закликав світ до більшого тиску на Росію для реального припинення вогню.

"Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню, і такі удари вже б припинились. Але саме Росія продовжує все це. І ще кожної ночі, кожної доби завдає максимально цинічних ударів. Без тиску на Росію вони там і надалі в Москві будуть зневажати справжню дипломатію, будуть і надалі руйнувати життя", – сказав президент.

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Він наголосив, що "про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари: хто цю війну приніс, той і повинен її забрати".

Що передувало: У неділю близько 17:40 міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії почалася зустріч української та американської делегацій.

ЗеленськийСаудівська АравіяпереговориСША
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