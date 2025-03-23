Зеленский о встрече в Саудовской Аравии: Разговор достаточно полезный

Президент Владимир Зеленский после разговора с министром обороны Рустемом Умеровым заявил, что встреча команд Украины и США в Саудовской Аравии еще продолжается и является "достаточно полезной".

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня уже вторая встреча украинской и американской команд в Саудовской Аравии. На этот раз более технического уровня – наши военные, наши дипломаты, наши представители Министерства энергетики.

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Только что я говорил с Рустемом Умеровым – он мне доложил о встрече, о ходе переговоров. Наша команда работает абсолютно конструктивно, разговор достаточно полезный. Работа делегаций продолжается".

Детали: Зеленский призвал мир к большему давлению на Россию для реального прекращения огня.

"Уже с 11 марта есть предложение безусловного прекращения огня, и такие удары уже бы прекратились. Но именно Россия продолжает все это. И еще каждую ночь, каждые сутки наносит максимально циничные удары. Без давления на Россию они там и в дальнейшем в Москве будут презирать настоящую дипломатию, будут и в дальнейшем разрушать жизни", – сказал президент.

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Он подчеркнул, что "о чем бы мы сейчас ни говорили с нашими партнерами, нужно дожать Путина до реального приказа прекратить удары: кто эту войну принес, тот и должен ее забрать".

Что предшествовало: В воскресенье около 17:40 министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в Эр-Рияде в Саудовской Аравии началась встреча украинской и американской делегаций.