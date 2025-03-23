У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США

Рустем Умєров, ілюстративне фото з його Facebook

Міністр оборони Рустем Умєров о 22:33 повідомив про завершення зустрічі між українською та американською делегаціями в Саудівській Аравії.

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова: "Завершили зустріч з американською командою.

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Розмова була конструктивною та змістовною – обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері.

Завдання президента України Володимира Зеленського – досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю".

Що передувало: У неділю близько 17:40 міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії почалася зустріч української та американської делегацій.

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Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні після розмови з Умєровим заявив, що зустріч команд України та США в Саудівській Аравії ще триває і є "достатньо корисною".