У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США
Міністр оборони Рустем Умєров о 22:33 повідомив про завершення зустрічі між українською та американською делегаціями в Саудівській Аравії.
Джерело: Умєров у Facebook
Пряма мова: "Завершили зустріч з американською командою.
Розмова була конструктивною та змістовною – обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері.
Завдання президента України Володимира Зеленського – досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю".
Що передувало: У неділю близько 17:40 міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії почалася зустріч української та американської делегацій.
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні після розмови з Умєровим заявив, що зустріч команд України та США в Саудівській Аравії ще триває і є "достатньо корисною".