В Саудовской Аравии завершилась встреча между командами Украины и США

Министр обороны Рустем Умеров в 22:33 сообщил о завершении встречи между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь: "Завершили встречу с американской командой.

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Разговор был конструктивным и содержательным – обсудили ключевые вопросы, в частности в энергетической сфере.

Задача президента Украины Владимира Зеленского – достижение достойного и длительного мира для нашего государства и людей, а значит для всей Европы. Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью".

Что предшествовало: В воскресенье около 17:40 министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в Эр-Рияде в Саудовской Аравии началась встреча украинской и американской делегаций.

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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении после разговора с Умеровым заявил, что встреча команд Украины и США в Саудовской Аравии еще продолжается и является "достаточно полезной".