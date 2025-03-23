Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

В Саудовской Аравии завершилась встреча между командами Украины и США

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 марта 2025, 22:36
В Саудовской Аравии завершилась встреча между командами Украины и США
Рустем Умеров, иллюстративное фото из его Facebook

Министр обороны Рустем Умеров в 22:33 сообщил о завершении встречи между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь: "Завершили встречу с американской командой.

Реклама:

Разговор был конструктивным и содержательным – обсудили ключевые вопросы, в частности в энергетической сфере.

Задача президента Украины Владимира Зеленского – достижение достойного и длительного мира для нашего государства и людей, а значит для всей Европы. Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью".

Что предшествовало: В воскресенье около 17:40 министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в Эр-Рияде в Саудовской Аравии началась встреча украинской и американской делегаций.

РЕКЛАМА:

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении после разговора с Умеровым заявил, что встреча команд Украины и США в Саудовской Аравии еще продолжается и является "достаточно полезной".

Саудовская АравияСШАУмеров Рустемпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
За нарушение правил мобилизации: 26 тысячам украинцев заблокировали счета
Зеленский: Украина ожидает реакции от США из-за российских ударов по энергетике в Херсоне
Зеленский о Уиткоффе: Для украинцев этот человек с другой планеты
Во Франции допускают развертывание миротворцев в центре Украины вдоль Днепра – AP
Зеленский в Париже заявил, что Россия готовится к новым наступлениям на три области
Зеленский и Стармер после саммита в Париже заявили, что снятие санкций с РФ не ко времени
Все новости...
Спецпредставитель Трампа: Я не вижу, чтобы Путин хотел захватить всю Европу
На Сумщине из-за вражеского обстрела погибли 2 людей, еще один пострадал
Уолтц заявил, что Россию будут просить вернуть украинских детей "для укрепления доверия"
Зеленский о встрече в Саудовской Аравии: Разговор достаточно полезный
Последние новости
21:36
СМИ: США приостановили финансовые взносы в ВТО
21:34
МИД: Перемирие в Черном море не является восстановлением зерновой инициативы
21:13
Анджелина Джоли поддержала 14-летнюю украинку, пострадавшую после российского удара
21:01
В Турции наказали четыре телеканала за освещение массовых протестов
20:52
В России отреагировали на евроинтеграционный закон в Армении: "На двух стульях не усидят"
20:45
В Украине назвали автомобиль года: какие модели победили в других номинациях
20:42
В Кремле указали задержанной Гуцул на Европу после ее просьб помочь
20:36
Украинский стронгмен попал в Книгу рекордов Гиннесса
20:26
За нарушение правил мобилизации: 26 тысячам украинцев заблокировали счета
20:01
В Германии анонсировали новые поставки оружия Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: