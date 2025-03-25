За даними NetBlocks, у Сирії – масштабне відключення інтернету на всій території країни.

Джерело: Міжнародна служба моніторингу інтернету NetBlocks у мережі Х

Дослівно: "Дані свідчать про загальнонаціональне вимкнення інтернету в усій Сирії, що підтверджує повідомлення про збій у роботі телекомунікацій у кількох містах".

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Нагадаємо: Міністерство оборони Сирії 10 березня оголосило про завершення військової операції проти залишків поваленого режиму на сирійському узбережжі й повернення до нормального життя.

За два дні сутичок між представниками нової влади Сирії та прихильниками експрезидента Башара Асада в прибережному регіоні країни загинули понад 1000 осіб, з яких 745 цивільних.