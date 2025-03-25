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NetBlocks: В Сирии – масштабное отключение интернета

Ольга ГлущенкоВторник, 25 марта 2025, 05:48
NetBlocks: В Сирии – масштабное отключение интернета
фото: NetBlocks

По данным NetBlocks, в Сирии – масштабное отключение интернета на всей территории страны.

Источник: Международная служба мониторинга интернета NetBlocks в сети Х

Дословно: "Данные свидетельствуют об общенациональном отключении интернета по всей Сирии, что подтверждает сообщения о сбое в работе телекоммуникаций в нескольких городах".

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Напомним: Министерство обороны Сирии 10 марта объявило о завершении военной операции против остатков свергнутого режима на сирийском побережье и возвращении к нормальной жизни.

За два дня столкновений между представителями новой власти Сирии и сторонниками экс-президента Башара Асада в прибрежном регионе страны погибли более 1000 человек, из которых 745 гражданских.

Сирияинтернет
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