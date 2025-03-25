Росіяни атакували Полтавщину: 2 поранених, спалахнула пожежа

Двоє людей дістали поранення та зайнялася пожежа на території підприємства внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників у Полтавській області.

Джерело: в.о. голови ОВА Володимир Когут в Telegram

Пряма мова в.о. очільника області: "Вчора ввечері (24 березня) та сьогодні вночі на Полтавщині ППО відбивала чергову ворожу атаку. Внаслідок падіння уламків БпЛА у Миргородському районі було пошкоджено ангарне приміщення одного з підприємств. Сталося загоряння, яке оперативно ліквідовано силами та засобами ДСНС".

Реклама:

Деталі: За словами Когута, двоє працівників підприємства дістали поранення. Одного з них госпіталізували, іншому надали допомогу на місці.

Передісторія: