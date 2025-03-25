Россияне атаковали Полтавскую область: 2 раненых, вспыхнул пожар

Два человека получили ранения и вспыхнул пожар на территории предприятия в результате падения обломков сбитых российских беспилотников в Полтавской области.

Источник: и.о. главы ОВА Владимир Когут в Telegram

Прямая речь и.о. главы области: "Вчера вечером (24 марта) и сегодня ночью на Полтавщине ПВО отражала очередную вражескую атаку. В результате падения обломков БпЛА в Миргородском районе было повреждено ангарное помещение одного из предприятий. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировано силами и средствами ГСЧС".

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Детали: По словам Когута, двое работников предприятия получили ранения. Одного из них госпитализировали, другому оказали помощь на месте.

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