Россияне атаковали Полтавскую область: 2 раненых, вспыхнул пожар
Вторник, 25 марта 2025, 07:43
Два человека получили ранения и вспыхнул пожар на территории предприятия в результате падения обломков сбитых российских беспилотников в Полтавской области.
Источник: и.о. главы ОВА Владимир Когут в Telegram
Прямая речь и.о. главы области: "Вчера вечером (24 марта) и сегодня ночью на Полтавщине ПВО отражала очередную вражескую атаку. В результате падения обломков БпЛА в Миргородском районе было повреждено ангарное помещение одного из предприятий. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировано силами и средствами ГСЧС".
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Детали: По словам Когута, двое работников предприятия получили ранения. Одного из них госпитализировали, другому оказали помощь на месте.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что два человека получили ранения в Запорожском районе Запорожской области в результате российской атаки беспилотниками ночью 25 марта.