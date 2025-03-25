Легіон ГУР розпочав виробництво дронів на оптоволокні
Легіон Головного управління розвідки започаткував виробництво дронів на оптоволокні, розроблених спільно з операторами FPV, інженерами та партнерами з DIU Legion Support.
Джерело: ГУР
Дослівно: "Обʼєднуємо найкращих людей для вирішення найскладніших задач".
Деталі: Легіон ГУР розпочав виробництво дронів на оптоволокні, що є важливим кроком у розвитку технологій для виконання складних військових завдань.
Нові дрони створені завдяки спільним зусиллям операторів FPV, інженерів та партнерів з DIU Legion Support, що дозволяє максимально ефективно використовувати передові технології для виконання завдань на фронті.
Довідково: Оптоволокно для дронів використовується для передачі даних на великих відстанях з високою швидкістю і без втрат сигналу.
Це забезпечує стабільне з’єднання між дронами і операторами, що важливо для виконання точних операцій у складних умовах.
Завдяки оптоволокну, дрони можуть передавати відео- та фотоінформацію в реальному часі, а також здійснювати точне керування, що є критично важливим для військових місій.
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