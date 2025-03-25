Легіон Головного управління розвідки започаткував виробництво дронів на оптоволокні, розроблених спільно з операторами FPV, інженерами та партнерами з DIU Legion Support.

Джерело: ГУР

Дослівно: "Обʼєднуємо найкращих людей для вирішення найскладніших задач".

Реклама:

Деталі: Легіон ГУР розпочав виробництво дронів на оптоволокні, що є важливим кроком у розвитку технологій для виконання складних військових завдань.

Нові дрони створені завдяки спільним зусиллям операторів FPV, інженерів та партнерів з DIU Legion Support, що дозволяє максимально ефективно використовувати передові технології для виконання завдань на фронті.

Довідково: Оптоволокно для дронів використовується для передачі даних на великих відстанях з високою швидкістю і без втрат сигналу.

РЕКЛАМА:

Це забезпечує стабільне з’єднання між дронами і операторами, що важливо для виконання точних операцій у складних умовах.

Завдяки оптоволокну, дрони можуть передавати відео- та фотоінформацію в реальному часі, а також здійснювати точне керування, що є критично важливим для військових місій.

Читайте також: Ті, хто палить глибоку Росію. Велика історія 14-го полку безпілотних авіакомплексів.

Нагадаємо: