Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Легіон ГУР розпочав виробництво дронів на оптоволокні

Степан ГафткоВівторок, 25 березня 2025, 11:27
Легіон ГУР розпочав виробництво дронів на оптоволокні
Фото: скриншот з відео ГУР

Легіон Головного управління розвідки започаткував виробництво дронів на оптоволокні, розроблених спільно з операторами FPV, інженерами та партнерами з DIU Legion Support.

Джерело: ГУР

Дослівно: "Обʼєднуємо найкращих людей для вирішення найскладніших задач".

Реклама:

Деталі: Легіон ГУР розпочав виробництво дронів на оптоволокні, що є важливим кроком у розвитку технологій для виконання складних військових завдань. 

Нові дрони створені завдяки спільним зусиллям операторів FPV, інженерів та партнерів з DIU Legion Support, що дозволяє максимально ефективно використовувати передові технології для виконання завдань на фронті.

Довідково: Оптоволокно для дронів використовується для передачі даних на великих відстанях з високою швидкістю і без втрат сигналу. 

РЕКЛАМА:

Це забезпечує стабільне з’єднання між дронами і операторами, що важливо для виконання точних операцій у складних умовах. 

Завдяки оптоволокну, дрони можуть передавати відео- та фотоінформацію в реальному часі, а також здійснювати точне керування, що є критично важливим для військових місій.

Читайте також: Ті, хто палить глибоку Росію. Велика історія 14-го полку безпілотних авіакомплексів.

Нагадаємо:

безпілотникиГУРтехнологіївійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлюєтьсяРосійська армія атакувала Харків безпілотниками: виникла пожежа, 12 людей постраждали
Відповідь Трампу: Канада вводить 25% мита на автомобілі з США
У Грузії скоротили термін безвізового перебування українців до одного року
У питанні повного припинення вогню дотиснути Росію можна за тижні-місяці – Зеленський
Поліція з'ясувала причину вибуху на столичному ринку "Юність": знайшли залишки гранати
Зеленський: "Червона лінія" – жодних зменшень в рази нашої армії
Усі новини...
безпілотники
Росія атакувала 139-ма дронами і балістикою: 112 безпілотників не долетіли до цілі
Дронова атака: у двох районах Київщини горіли склади
Росіяни атакували Запорізьку область: 2 поранених
Останні новини
23:14
Трамп про тарифи: Була операція, як на пацієнті, я казав, що все буде саме так
23:08
оновлюєтьсяРосійська армія атакувала Харків безпілотниками: виникла пожежа, 12 людей постраждали
23:05
Генштаб: На фронті відбулось 111 зіткнень
22:59
Спортивна історія дня. Найзапекліші протистояння напарників у Формулі-1
22:57
В Опереті відбулась прем’єра опери "Місяць" Карла Орфа: чи варта вона уваги
22:38
Сибіга в розмові з Рубіо підтвердив рішучість України щодо угоди про надра
22:17
У США перевірять роль глави Пентагону в інциденті з Signal
21:56
"Не думайте, що всі, хто залишилися на своїй землі – зрадники". Як це – жити в окупації
21:49
У Лондонській опері пояснили, чому запросили пропутінську співачку Нетребко
21:32
більярдЛегендарний О'Салліван може пропустити чемпіонат світу вперше за 32 роки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: