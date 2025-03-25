Легион Главного управления разведки начал производство дронов на оптоволокне, разработанных совместно с операторами FPV, инженерами и партнерами из DIU Legion Support.

Источник: ГУР

Дословно: "Объединяем лучших людей для решения самых сложных задач".

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Детали: Легион ГУР начал производство дронов на оптоволокне, что является важным шагом в развитии технологий для выполнения сложных военных задач.

Новые дроны созданы благодаря совместным усилиям операторов FPV, инженеров и партнеров из DIU Legion Support, что позволяет максимально эффективно использовать передовые технологии для выполнения задач на фронте.

Справочно: Оптоволокно для дронов используется для передачи данных на больших расстояниях с высокой скоростью и без потерь сигнала.

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Это обеспечивает стабильное соединение между дронами и операторами, что важно для выполнения точных операций в сложных условиях.

Благодаря оптоволокну, дроны могут передавать видео- и фотоинформацию в реальном времени, а также осуществлять точное управление, что является критически важным для военных миссий.

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Напомним: