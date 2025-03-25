Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Легион ГУР начал производство дронов на оптоволокне

Степан ГафткоВторник, 25 марта 2025, 11:27
Легион ГУР начал производство дронов на оптоволокне
Фото: скриншот с видео ГУР

Легион Главного управления разведки начал производство дронов на оптоволокне, разработанных совместно с операторами FPV, инженерами и партнерами из DIU Legion Support.

Источник: ГУР

Дословно: "Объединяем лучших людей для решения самых сложных задач".

Реклама:

Детали: Легион ГУР начал производство дронов на оптоволокне, что является важным шагом в развитии технологий для выполнения сложных военных задач.

Новые дроны созданы благодаря совместным усилиям операторов FPV, инженеров и партнеров из DIU Legion Support, что позволяет максимально эффективно использовать передовые технологии для выполнения задач на фронте.

Справочно: Оптоволокно для дронов используется для передачи данных на больших расстояниях с высокой скоростью и без потерь сигнала.

РЕКЛАМА:

Это обеспечивает стабильное соединение между дронами и операторами, что важно для выполнения точных операций в сложных условиях.

Благодаря оптоволокну, дроны могут передавать видео- и фотоинформацию в реальном времени, а также осуществлять точное управление, что является критически важным для военных миссий.

Читайте также: Те, кто жжет глубокую Россию. Большая история 14-го полка беспилотных авиакомплексов.

Напомним:

беспилотникиГУРтехнологиивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 19 пострадали
Жена подозреваемого экс-советника ОП Шила приобрела недвижимости в Дубае на $4 млн - Радио Свобода
Ответ Трампу: Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США
В Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев до одного года
В вопросе полного прекращения огня дожать Россию можно за недели-месяцы – Зеленский
Полиция выяснила причину взрыва на столичном рынке "Юность": найдены остатки гранаты
Все новости...
беспилотники
Россия атаковала 139-ю дронами и баллистикой: 112 беспилотников не долетели до цели
Дроновая атака: в двух районах Киевщины горели склады
Россияне атаковали Запорожскую область: 2 раненых
Последние новости
23:40
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 19 пострадали
23:34
Новости экономики 3 апреля: мир реагирует на пошлины Трампа, Кличко увольняет подозреваемых в коррупции
23:14
Трамп о тарифах: Была операция, как на пациенте, я говорил, что все будет именно так
23:05
Генштаб: На фронте произошло 111 столкновений
22:59
Спортивная история дня. Самые ожесточенные противостояния напарников в Формуле-1
22:57
В Оперете состоялась премьера оперы "Луна" Карла Орфа: стоит ли она внимания
22:38
Сибига в разговоре с Рубио подтвердил решимость Украины по соглашению о недрах
22:17
В США проверят роль главы Пентагона в инциденте с Signal
21:56
"Не думайте, что все оставшиеся на своей земле – предатели". Как это – жить в оккупации
21:49
В Лондонской опере объяснили, почему пригласили пропутинскую певицу Нетребко
Все новости...
Реклама:
Реклама: