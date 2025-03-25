В Кремлі заявили, що не розкажуть, про що 12 годин домовлялися з американцями
Вівторок, 25 березня 2025, 12:27
Прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков заявив, що не планується оприлюднення змісту російсько-американських переговорів, які відбулися напередодні в Ер-Ріяді, оскільки вони мали технічний характер.
Джерело: російський "Інтерфакс"
Пряма мова: "Йдеться про технічні переговори. Це переговори із зануренням у деталі, тому, звичайно, зміст цих переговорів публікуватися точно не буде. Цього не слід очікувати".
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Деталі: Пєсков також повідомив, що доповіді про переговори вже зробили в столицях і вони аналізуються.
Передісторія:
- Раніше у вівторок CBS News, посилаючись на власні джерела, повідомила, що США та Росія зроблять спільну заяву за підсумками переговорів в Саудівській Аравії о 10 ранку.
- 24 березня російська та американська делегації провели переговори,які проходили в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді та стосувались завершення російського вторгнення в Україну. За даними російських пропагандистів, зустріч між Росією та США тривала 12 годин з перервами.
- У Кремлі раніше говорили, що у центрі обговорень з американською делегацією в Саудівській Аравії буде питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.