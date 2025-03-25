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В Кремлі заявили, що не розкажуть, про що 12 годин домовлялися з американцями

Олександр ШумілінВівторок, 25 березня 2025, 12:27
В Кремлі заявили, що не розкажуть, про що 12 годин домовлялися з американцями
Фото: Getty Images

Прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков заявив, що не планується оприлюднення змісту російсько-американських переговорів, які відбулися напередодні в Ер-Ріяді, оскільки вони мали технічний характер.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Йдеться про технічні переговори. Це переговори із зануренням у деталі, тому, звичайно, зміст цих переговорів публікуватися точно не буде. Цього не слід очікувати".

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Деталі: Пєсков також повідомив, що доповіді про переговори вже зробили в столицях і вони аналізуються.

Передісторія:

  • Раніше у вівторок CBS News, посилаючись на власні джерела, повідомила, що США та Росія зроблять спільну заяву за підсумками переговорів в Саудівській Аравії о 10 ранку.
  • 24 березня російська та американська делегації провели переговори,які проходили в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді та стосувались завершення російського вторгнення в Україну. За даними російських пропагандистів, зустріч між Росією та США тривала 12 годин з перервами. 
  • У Кремлі раніше говорили, що у центрі обговорень з американською делегацією в Саудівській Аравії буде питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.

РосіяСША
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