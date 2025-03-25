В Кремлі заявили, що не розкажуть, про що 12 годин домовлялися з американцями

Прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков заявив, що не планується оприлюднення змісту російсько-американських переговорів, які відбулися напередодні в Ер-Ріяді, оскільки вони мали технічний характер.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Йдеться про технічні переговори. Це переговори із зануренням у деталі, тому, звичайно, зміст цих переговорів публікуватися точно не буде. Цього не слід очікувати".

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Деталі: Пєсков також повідомив, що доповіді про переговори вже зробили в столицях і вони аналізуються.

Передісторія: