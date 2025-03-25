В Кремле заявили, что не расскажут, о чем 12 часов договаривались с американцами
Вторник, 25 марта 2025, 12:27
Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков заявил, что не планируется обнародование содержания российско-американских переговоров, которые состоялись накануне в Эр-Рияде, поскольку они имели технический характер.
Источник: российский "Интерфакс"
Прямая речь: "Речь идет о технических переговорах. Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публиковаться точно не будет. Этого не следует ожидать".
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Детали: Песков также сообщил, что доклады о переговорах уже сделали в столицах и они анализируются.
Предыстория:
- Ранее во вторник CBS News, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что США и Россия сделают совместное заявление по итогам переговоров в Саудовской Аравии в 10 утра.
- 24 марта российская и американская делегации провели переговоры, которые проходили в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и касались завершения российского вторжения в Украину. По данным российских пропагандистов, встреча между Россией и США длилась 12 часов с перерывами.
- В Кремле ранее говорили, что в центре обсуждений с американской делегацией в Саудовской Аравии будет вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.