В Кремле заявили, что не расскажут, о чем 12 часов договаривались с американцами

Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков заявил, что не планируется обнародование содержания российско-американских переговоров, которые состоялись накануне в Эр-Рияде, поскольку они имели технический характер.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Речь идет о технических переговорах. Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публиковаться точно не будет. Этого не следует ожидать".

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Детали: Песков также сообщил, что доклады о переговорах уже сделали в столицах и они анализируются.

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