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Україна і США домовилися про безпеку в Чорному морі. Військові кораблі РФ мають лишатися на сході

Олександр ШумілінВівторок, 25 березня 2025, 17:14
Україна і США домовилися про безпеку в Чорному морі. Військові кораблі РФ мають лишатися на сході
Фото: Getty Images

Україна та США домовилися забезпечити безпечне судноплавство у Чорному морі, а переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням "духу домовленостей".

Джерело: повідомлення міністра оборони Рустема Умєрова, який брав участь у переговорах в Саудівській Аравії

Пряма мова: "Всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

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Важливо! Українська сторона наголошує: переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. В такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист".

Деталі: Результатом консультацій також стало те, що "всі сторони" привітали залучення третіх країн з метою забезпечити "підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей".

Також США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей.

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Україна і США домовилися також "впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії"

В свою чергу Білий дім опублікував дві окремі заяви за підсумками переговорів з представниками України та Росії 23-25 березня на експертному рівні.

СШАЧорне море
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