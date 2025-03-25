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Украина и США договорились о безопасности в Черном море. Военные корабли РФ должны оставаться на востоке

Александр ШумилинВторник, 25 марта 2025, 17:14
Украина и США договорились о безопасности в Черном море. Военные корабли РФ должны оставаться на востоке
Фото: Getty Images

Украина и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море, а перемещение Россией своих военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением "духа договоренностей".

Источник: сообщение министра обороны Рустема Умерова, который участвовал в переговорах в Саудовской Аравии

Прямая речь: "Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы, и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

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Важно! Украинская сторона подчеркивает: перемещение Россией своих военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины. В таком случае, Украина будет иметь полное право реализовывать право на самозащиту".

Детали: Результатом консультаций также стало то, что "все стороны" приветствовали привлечение третьих стран с целью обеспечить "поддержку внедрения энергетической и морской договоренностей".

Также США подтвердили свою поддержку в помощи осуществления обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных лиц и возвращения насильно вывезенных украинских детей.

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Украина и США договорились также "внедрить договоренности президентов относительно полного запрета ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России"

В свою очередь Белый дом опубликовал два отдельных заявления по итогам переговоров с представителями Украины и России 23-25 марта на экспертном уровне.

СШАЧерное море
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