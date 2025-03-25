США пообіцяли Росії допомогти з експортом сільгосппродукції – заява Білого дому

За підсумками зустрічі в Саудівській Аравії 24 березня Сполучені Штати вирішили допомогти Росії з доступом її сільськогосподарської продукції на світовий ринок, такий пасаж міститься в заяві Білого дому за підсумками зустрічі,

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Білого дому

Деталі: У заяві зазначається, що США "допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив"

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Також у Вашингтоні кажуть, що прагнуть знизити для Росії "витрати на морське страхування, а також розширити доступ до портів і платіжних систем для таких транзакцій".

Передісторія: