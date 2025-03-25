США пообіцяли Росії допомогти з експортом сільгосппродукції – заява Білого дому
Вівторок, 25 березня 2025, 18:13
За підсумками зустрічі в Саудівській Аравії 24 березня Сполучені Штати вирішили допомогти Росії з доступом її сільськогосподарської продукції на світовий ринок, такий пасаж міститься в заяві Білого дому за підсумками зустрічі,
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Білого дому
Деталі: У заяві зазначається, що США "допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив"
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Також у Вашингтоні кажуть, що прагнуть знизити для Росії "витрати на морське страхування, а також розширити доступ до портів і платіжних систем для таких транзакцій".
Передісторія:
- Росія з 2022 року стверджує, нібито західні санкції шкодять експорту її продовольства і підривають глобальну продовольчу безпеку – попри те, що для них запроваджувались численні винятки.
- Водночас Європейський Союз планує повністю обмежити імпорт російської сільгосппродукції, але пояснює це необхідністю захисту місцевого виробника.
- За підсумками переговорів у Саудівській Аравії делегації США, України та Росії також домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.