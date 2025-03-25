США пообещали России помочь с экспортом сельхозпродукции – заявление Белого дома

По итогам встречи в Саудовской Аравии 24 марта Соединенные Штаты решили помочь России с доступом ее сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, такой пассаж содержится в заявлении Белого дома по итогам встречи,

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Белого дома

Детали: В заявлении отмечается, что США "помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений"

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Также в Вашингтоне говорят, что стремятся снизить для России "расходы на морское страхование, а также расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций".

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