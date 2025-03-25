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США пообещали России помочь с экспортом сельхозпродукции – заявление Белого дома

Олег Павлюк, Станислав ПогориловВторник, 25 марта 2025, 18:13
США пообещали России помочь с экспортом сельхозпродукции – заявление Белого дома
Фото: Getty Images

По итогам встречи в Саудовской Аравии 24 марта Соединенные Штаты решили помочь России с доступом ее сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, такой пассаж содержится в заявлении Белого дома по итогам встречи,

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Белого дома

Детали: В заявлении отмечается, что США "помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений"

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Также в Вашингтоне говорят, что стремятся снизить для России "расходы на морское страхование, а также расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций".

Предыстория:

  • Россия с 2022 года утверждает, якобы западные санкции вредят экспорту ее продовольствия и подрывают глобальную продовольственную безопасность – несмотря на то, что для них вводились многочисленные исключения.
  • В то же время Европейский Союз планирует полностью ограничить импорт российской сельхозпродукции, но объясняет это необходимостью защиты местного производителя.
  • По итогам переговоров в Саудовской Аравии делегации США, Украины и России также договорились работать над перемирием в Черном море и запретом ударов по энергетической инфраструктуре.

СШАРосcиясельское хозяйство
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