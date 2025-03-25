Справа про хабар за державні землі: нардепа Гунька засудили до 7 років ув’язнення

Вищий антикорупційний суд визнав винним народного депутата Анатолія Гунька у вимаганні та отриманні хабаря в розмірі $85 тис. та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Джерело: ГО "Центр протидії корупції"

Деталі: Справа перебувала в суді з лютого 2024. За цей час було призначено більше 30 судових засідань, під час яких були досліджені докази, допитані свідки та обвинувачений, заслухано виступи сторін у дебатах та останнє слово Гунька.

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Гунько під час допиту визнав отримання хабаря. Але захист наполягав на провокації, через яку обвинувачений і вчинив такі неправомірні дії.

Прокурор просив для Гунька 8 років увʼязнення з конфіскацією майна та до набрання законної сили вироку додатково застосувати обовʼязок носити електронний браслет. А Гунько в останньому слові просив його виправдати.

Повідомляється, що до набрання вироку законної сили Гунько буде зобов’язаний носити електронний браслет

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Вирок ухвалили судді Тетяна Криклива, Ольга Саландяк і Віталій Дубас.

Вирок протягом 30 днів може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС.

Передісторія: