Дело о взятке за государственные земли: нардепа Гунько приговорили к 7 годам заключения
Высший антикоррупционный суд признал виновным народного депутата Анатолия Гунько в вымогательстве и получении взятки в размере $85 тыс. и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать определенные должности.
Источник: ОО "Центр противодействия коррупции"
Детали: Дело находилось в суде с февраля 2024 года. За это время было назначено более 30 судебных заседаний, во время которых были исследованы доказательства, допрошены свидетели и обвиняемый, заслушаны выступления сторон в дебатах и последнее слово Гунько.
Гунько во время допроса признал получение взятки. Но защита настаивала на провокации, из-за которой обвиняемый и совершил такие неправомерные действия.
Прокурор просил для Гунько 8 лет заключения с конфискацией имущества и до вступления приговора в законную силу дополнительно применить обязанность носить электронный браслет. А Гунько в последнем слове просил его оправдать.
Сообщается, что до вступления приговора в законную силу Гунько будет обязан носить электронный браслет
Приговор вынесли судьи Татьяна Крикливая, Ольга Саландяк и Виталий Дубас.
Приговор в течение 30 дней может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС.
Предыстория:
- 8 августа Служба безопасности Украины и НАБУ сообщили, что разоблачили народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько на получении взятки за выделение земли.
- Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео с переговорами о взятке с участием Гунько.
- По версии обвинения, нардеп в сговоре со своим помощником Игорем Калиниченко и еще одним сообщником требовали и получили от представителя сельскохозяйственной фирмы "Агроформ-2019" часть неправомерной выгоды.
- Взятку требовали в обмен на разрешение обрабатывать государственные земли. При этом за каждый гектар государственной земли необходимо было заплатить 130 долларов. В целом речь шла о 221 тысяче долларов, из которых необходимо было передать задаток в 85 тысяч.
- В отношении обвиняемого Калиниченко производство было остановлено в ноябре 2024 года в связи с его мобилизацией.