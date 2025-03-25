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Дело о взятке за государственные земли: нардепа Гунько приговорили к 7 годам заключения

Станислав ПогориловВторник, 25 марта 2025, 18:47
Дело о взятке за государственные земли: нардепа Гунько приговорили к 7 годам заключения
Анатолий Гунько, фото: facebook

Высший антикоррупционный суд признал виновным народного депутата Анатолия Гунько в вымогательстве и получении взятки в размере $85 тыс. и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать определенные должности.

Источник: ОО "Центр противодействия коррупции"

Детали: Дело находилось в суде с февраля 2024 года. За это время было назначено более 30 судебных заседаний, во время которых были исследованы доказательства, допрошены свидетели и обвиняемый, заслушаны выступления сторон в дебатах и последнее слово Гунько.

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Гунько во время допроса признал получение взятки. Но защита настаивала на провокации, из-за которой обвиняемый и совершил такие неправомерные действия.

Прокурор просил для Гунько 8 лет заключения с конфискацией имущества и до вступления приговора в законную силу дополнительно применить обязанность носить электронный браслет. А Гунько в последнем слове просил его оправдать.

Сообщается, что до вступления приговора в законную силу Гунько будет обязан носить электронный браслет

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Приговор вынесли судьи Татьяна Крикливая, Ольга Саландяк и Виталий Дубас.

Приговор в течение 30 дней может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС.

Предыстория:

  • 8 августа Служба безопасности Украины и НАБУ сообщили, что разоблачили народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько на получении взятки за выделение земли.
  • Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео с переговорами о взятке с участием Гунько.
  • По версии обвинения, нардеп в сговоре со своим помощником Игорем Калиниченко и еще одним сообщником требовали и получили от представителя сельскохозяйственной фирмы "Агроформ-2019" часть неправомерной выгоды.
  • Взятку требовали в обмен на разрешение обрабатывать государственные земли. При этом за каждый гектар государственной земли необходимо было заплатить 130 долларов. В целом речь шла о 221 тысяче долларов, из которых необходимо было передать задаток в 85 тысяч.
  • В отношении обвиняемого Калиниченко производство было остановлено в ноябре 2024 года в связи с его мобилизацией.

взяткаВерховная Рада
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