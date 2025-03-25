Дело о взятке за государственные земли: нардепа Гунько приговорили к 7 годам заключения

Высший антикоррупционный суд признал виновным народного депутата Анатолия Гунько в вымогательстве и получении взятки в размере $85 тыс. и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать определенные должности.

Источник: ОО "Центр противодействия коррупции"

Детали: Дело находилось в суде с февраля 2024 года. За это время было назначено более 30 судебных заседаний, во время которых были исследованы доказательства, допрошены свидетели и обвиняемый, заслушаны выступления сторон в дебатах и последнее слово Гунько.

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Гунько во время допроса признал получение взятки. Но защита настаивала на провокации, из-за которой обвиняемый и совершил такие неправомерные действия.

Прокурор просил для Гунько 8 лет заключения с конфискацией имущества и до вступления приговора в законную силу дополнительно применить обязанность носить электронный браслет. А Гунько в последнем слове просил его оправдать.

Сообщается, что до вступления приговора в законную силу Гунько будет обязан носить электронный браслет

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Приговор вынесли судьи Татьяна Крикливая, Ольга Саландяк и Виталий Дубас.

Приговор в течение 30 дней может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС.

Предыстория: