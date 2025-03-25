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Зеленський: Один із пунктів домовленостей РФ і США послаблює антиросійські санкції

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоВівторок, 25 березня 2025, 18:48
Зеленський: Один із пунктів домовленостей РФ і США послаблює антиросійські санкції
фото ОП

Україна вважає згоду Сполучених Штатів допомогти Росії з доступом її сільськогосподарської продукції та добрив на світовий ринок послабленням санкцій проти держави-агресора.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 25 березня, цитує "Європейська правда"

Деталі: Пункт про таку допомогу Росії з боку США міститься у заяві Сполучених Штатів після переговорів американської сторони з російською в Саудівській Аравії. Зокрема, у заяві зазначається, що США "допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив".

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Після переговорів США з Україною та окремо з Росією в Ер-Ріяді американська адміністрація випустила дві майже ідентичні заяви – за винятком п’ятого пункту, що присвячений російській агропродукції та добривам. У заяві щодо переговорів з Україною цей пункт відсутній.

Президент Зеленський пояснив, що заяви відрізняються, оскільки Україна не могла погодитись на таку поступку Росії. "Цього в адженді до зустрічі не було. Русскі, наскільки нам відомо, підняли питання щодо допомоги американської сторони рускім щодо транспортування їх агропродукції… Ми на це не пішли, щоб це було в нашому загальному документі", – сказав глава держави.

Він додав, що це "послаблення позицій і послаблення санкцій". Водночас президент зауважив, що Україна не знає деталей цього пункту, оскільки українські представники не були присутні на американсько-російській зустрічі.

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"Умєрові зі мною зв’язувався. Я сказав, що це не є обговоренням безумовного припинення вогню, навіть часткового припинення вогню – в небі, на морі – щодо зняття тих чи інших перепон для русскіх щодо агропродукції", – сказав Зеленський.

Передісторія:

  • Білий дім опублікував дві окремі заяви за підсумками переговорів з представниками України та Росії 23-25 березня на експертному рівні.
  • Україна та США домовилися забезпечити безпечне судноплавство у Чорному морі, а переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням "духу домовленостей".
  • Україна і США домовилися також "впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії".

санкціївійнаСШАРосія
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