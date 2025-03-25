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Зеленский: Один из пунктов договоренностей РФ и США ослабляет антироссийские санкции

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоВторник, 25 марта 2025, 18:48
Зеленский: Один из пунктов договоренностей РФ и США ослабляет антироссийские санкции
фото ОП

Украина считает согласие Соединенных Штатов помочь России с доступом ее сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок ослаблением санкций против государства-агрессора.

Источник: президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 25 марта, цитирует "Европейская правда"

Детали: Пункт о такой помощи России со стороны США содержится в заявлении Соединенных Штатов после переговоров американской стороны с российской в Саудовской Аравии. В частности, в заявлении отмечается, что США "помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений".

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После переговоров США с Украиной и отдельно с Россией в Эр-Рияде американская администрация выпустила два почти идентичных заявления - за исключением пятого пункта, посвященного российской агропродукции и удобрениям. В заявлении по переговорам с Украиной этот пункт отсутствует.

Президент Зеленский объяснил, что заявления отличаются, поскольку Украина не могла согласиться на такую уступку России. "Этого в адженде до встречи не было. Русские, насколько нам известно, подняли вопрос о помощи американской стороны русским по транспортировке их агропродукции... Мы на это не пошли, чтобы это было в нашем общем документе", - сказал глава государства.

Он добавил, что это "ослабление позиций и ослабление санкций". В то же время президент отметил, что Украина не знает деталей этого пункта, поскольку украинские представители не присутствовали на американо-российской встрече.

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"Умеров со мной связывался. Я сказал, что это не является обсуждением безусловного прекращения огня, даже частичного прекращения огня - в небе, на море - по снятию тех или иных преград для русских по агропродукции", - сказал Зеленский.

Предыстория:

санкциивойнаСШАРосcия
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