Зеленський побачив певні "плюси" після заяв Віткоффа про окуповані Росією регіони

На тлі суперечливих заяв посланця президента США Стіва Віткоффа щодо України президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що довіра Вашингтона до тверджень держави-агресора з часом зникне.

Джерело: Зеленський у спілкуванні з журналістами 25 березня, цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами глави держави, у заявах Віткоффа щодо України "є великі мінуси, але є й плюси".

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"На жаль, багато інформації, яку розповсюджують ті чи інші люди… дуже сильно збігаються з меседжами офіційного Кремля", – констатував Зеленський, навівши як приклад проведення "референдумів" на окупованих РФ територіях України.

Він висловив жаль через те, що "у США є деякі голоси на високому рівні, які розповсюджують… русскі наративи".

"Я вважаю, що пан Віткофф дуже багато часу провів у діалозі з Путіним", – додав Зеленський.

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Президент зауважив, що Москва, приміром, уже давала США обіцянки щодо припинення вогню, але воно "не вийшло, тому що русскіє не хочуть".

"І невіри русскім через це з кожним днем буде більше. Я надіюсь і справді цю надію реалістично зараз бачу. Що всі наративи русскіх – до них не буде довіри", – підсумував він.

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