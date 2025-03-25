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Зеленський побачив певні "плюси" після заяв Віткоффа про окуповані Росією регіони

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоВівторок, 25 березня 2025, 19:23
Зеленський побачив певні плюси після заяв Віткоффа про окуповані Росією регіони
Зеленський. фото Getty Images

На тлі суперечливих заяв посланця президента США Стіва Віткоффа щодо України президент Володимир Зеленський  висловив сподівання, що довіра Вашингтона до тверджень держави-агресора з часом зникне.

Джерело: Зеленський у спілкуванні з журналістами 25 березня, цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами глави держави, у заявах Віткоффа щодо України "є великі мінуси, але є й плюси".

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"На жаль, багато інформації, яку розповсюджують ті чи інші люди… дуже сильно збігаються з меседжами офіційного Кремля", – констатував Зеленський, навівши як приклад проведення "референдумів" на окупованих РФ територіях України.

Він висловив жаль через те, що "у США є деякі голоси на високому рівні, які розповсюджують… русскі наративи".

"Я вважаю, що пан Віткофф дуже багато часу провів у діалозі з Путіним", – додав Зеленський.

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Президент зауважив, що Москва, приміром, уже давала США обіцянки щодо припинення вогню, але воно "не вийшло, тому що русскіє не хочуть".

"І невіри русскім через це з кожним днем буде більше. Я надіюсь і справді цю надію реалістично зараз бачу. Що всі наративи русскіх – до них не буде довіри", – підсумував він.

Передісторія:

  • Віткофф в інтерв’ю журналісту Такеру Карлсону фактично визнав "референдуми", які Росія проводила на окупованих територіях у 2022 році.
  • У цьому ж інтерв’ю Віткофф заявив, що членство України в НАТО є несумісним з потенційною мирною угодою з Росією.
  • У Європейській комісії після інтервʼю посланника Трампа наголосили на непохитній підтримці територіальної цілісності України та підкреслили, що так звані "референдуми", проведені Росією на окупованій території України, були повністю сфальсифікованими.
  • А у Верховній Раді зажадали усунення Віткоффа з посади після "ганебних" заяв про Україну.

СШАРосіяокупаціяЗеленський
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