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Зеленский увидел и "плюсы" после заявлений Уиткоффа об оккупированных Россией регионах

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоВторник, 25 марта 2025, 19:23
Зеленский увидел и плюсы после заявлений Уиткоффа об оккупированных Россией регионах
Зеленский. фото Getty Images

На фоне противоречивых заявлений посланника президента США Стива Уиткоффа по Украине президент Владимир Зеленский выразил надежду, что доверие Вашингтона к иезисам государства-агрессора со временем исчезнет.

Источник: Зеленский в общении с журналистами 25 марта, цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам главы государства, в заявлениях Уиткоффа по Украине "есть большие минусы, но есть и плюсы".

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"К сожалению, много информации, которую распространяют те или иные люди... очень сильно совпадают с месседжами официального Кремля", - констатировал Зеленский, приведя в пример проведение "референдумов" на оккупированных РФ территориях Украины.

Он выразил сожаление из-за того, что "в США есть некоторые голоса на высоком уровне, которые распространяют... русские нарративы".

"Я считаю, что господин Уиткофф очень много времени провел в диалоге с Путиным", – добавил Зеленский.

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Но, по его мнению, плюс ситуации заключается в том, что "когда нет доверия вообще к человеку, то ты даже не веришь ни одному слову".

"И это то, что будет происходить в отношениях – я очень верю в это – в отношениях между Соединенными Штатами и русскими", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Москва, к примеру, уже давала США обещания о прекращении огня, но оно "не получилось, потому что русские не хотят".

"И неверия русским из-за этого с каждым днем будет больше. Я надеюсь и действительно эту надежду реалистично сейчас вижу. Что все нарративы русских – к ним не будет доверия", – подытожил он.

Предыстория:

  • Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону фактически признал "референдумы", которые Россия проводила на оккупированных территориях в 2022 году.
  • В этом же интервью Уиткофф заявил, что членство Украины в НАТО несовместимо с потенциальным мирным соглашением с Россией.
  • В Европейской комиссии после интервью посланника Трампа отметили непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины и подчеркнули, что так называемые "референдумы", проведенные Россией на оккупированной территории Украины, были полностью сфальсифицированы.
  • А в Верховной Раде потребовали отстранения Уиткоффа с должности после "позорных" заявлений об Украине.

СШАРосcияоккупацияЗеленский
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