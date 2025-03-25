Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Зеленський: Росіяни починають маніпулювати вже в день перемовин

Тетяна ОлійникВівторок, 25 березня 2025, 20:23
Зеленський: Росіяни починають маніпулювати вже в день перемовин
Фото - Getty Images

Російська сторона вже намагається маніпулювати щодо зняття санкцій, як умови припинення вогню в Чорному морі.

Джерело: звернення Зеленського 25 березня

Пряма мова: "Україна готова працювати максимально швидко і абсолютно прозоро для завершення війни. Але, на жаль, вже зараз, прямо в день перемовин ми бачимо, як росіяни вже почали маніпулювати. Вже вони намагаються перекрутити домовленості та фактично обманути і наших посередників і весь світ".

Реклама:

Деталі: Зеленський додає, що є абсолютно чіткі заяви, які опубліковані Білим домом і є те, про що знову бреше Кремлю: що нібито тиша в Чорному морі залежить від питання про санкції і що нібито датою про початок тиші є 18 березня.

"Москва завжди бреше, і це залежить світу, і від усіх, кому реально потрібен мир – чи дозволять знову Росії брехати", – додав президент.

За його словами, якщо росіяни будуть завдавати ударів, то вони отримають сильну відповідь.

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "І якщо росіяни потім будуть розказувати байки, що нібито удари були не по енергетиці чи цивільній інфраструктурі, усі все побачать. І я хочу нагадати, що ще з 11 березня на столі пропозиція Америки щодо повного й безумовного припинення вогню – усюди, а не тільки щодо енергетики та в Чорному морі. Саме Росія на це не погодилася".

Деталі: Глава держави додає, що те, як Росія буде поводитися найближчими днями, "покаже багато чого, якщо не все. Якщо знову повітряні тривоги, якщо знову військова активність у Чорному морі, якщо знову російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів – саме проти Москви".

Що передувало:

  • Росія, за підсумками зустрічей з американською делегацією, висунула низку вимог для того, щоб погодитись на припинення вогню в Чорному морі.
  • Кремль заявив, що безпека судноплавства набувають чинності після зняття низки санкцій, а саме: з "Россельхозбанка" та інших банків, задіяних в експорті продовольства і добрив; з компаній-виробників та експортерів продовольства і добрив, а також компаній, що страхують відповідні вантажі; із суден під прапором Росії, які транспортують продовольство й добрива, та обслуговування таких суден у портах та з постачання в Росію сільськогосподарської техніки й інших товарів, задіяних у виробництві продовольства і добрив.
  • Ця примітка, зазначимо, в заяві Білого дому за підсумками зустрічей відсутня.

переговорисанкціїросійсько-українська війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
"Складно, але не критично": В Кабміні оцінили нові мита Трампа для України
фото Нетаньягу прибув до Угорщини попри ордер МКС
Угода про надра: у США анонсували приїзд української делегації
Масштабні тарифи Трампа: у Білому домі розповіли, коли вони почнуть діяти
Глава Єврокомісії: Наслідки тарифів Трампа будуть жахливими для мільйонів людей, ЄС готує відповідь
Нові мита Трампа торкнулись навіть малих острівних територій, але не зачепили РФ
Усі новини...
Україна передала США список енергообʼєктів, по яких Росія не має бити під час перемир’я
Зеленський: У випадку порушення домовленостей про безпеку на морі Україна буде звертатися до США
Кремль відкинув безумовне припинення вогню в Чорному морі: вимагають зняти санкції
Росія заявила, що не віддасть ЗАЕС Україні чи під контроль інших держав
Останні новини
11:33
У Росії оголосили "небажаним" фонд Елтона Джона з боротьби зі СНІДом
11:26
колонкаЦПК: ЗСУ не доотримали зброї на щонайменше 51 млрд грн
11:26
Скільки потрібно часу, щоб побачити ефект від занять спортом: пояснює тренерка
11:17
Тренер жіночої збірної України з гандболу написав заяву про звільнення
10:59
У гнізді зіркової лелеки Одарки з’явилося друге яйце
10:53
"Складно, але не критично": В Кабміні оцінили нові мита Трампа для України
10:49
Атака РФ на Кривий Ріг: кількість поранених зросла до 17
10:35
фото Нетаньягу прибув до Угорщини попри ордер МКС
10:27
Курс валют на 3 квітня: скільки коштують долар та євро
10:05
Угода про надра: у США анонсували приїзд української делегації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: