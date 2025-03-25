Зеленський: Росіяни починають маніпулювати вже в день перемовин

Російська сторона вже намагається маніпулювати щодо зняття санкцій, як умови припинення вогню в Чорному морі.

Джерело: звернення Зеленського 25 березня

Пряма мова: "Україна готова працювати максимально швидко і абсолютно прозоро для завершення війни. Але, на жаль, вже зараз, прямо в день перемовин ми бачимо, як росіяни вже почали маніпулювати. Вже вони намагаються перекрутити домовленості та фактично обманути і наших посередників і весь світ".

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Деталі: Зеленський додає, що є абсолютно чіткі заяви, які опубліковані Білим домом і є те, про що знову бреше Кремлю: що нібито тиша в Чорному морі залежить від питання про санкції і що нібито датою про початок тиші є 18 березня.

"Москва завжди бреше, і це залежить світу, і від усіх, кому реально потрібен мир – чи дозволять знову Росії брехати", – додав президент.

За його словами, якщо росіяни будуть завдавати ударів, то вони отримають сильну відповідь.

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Пряма мова: "І якщо росіяни потім будуть розказувати байки, що нібито удари були не по енергетиці чи цивільній інфраструктурі, усі все побачать. І я хочу нагадати, що ще з 11 березня на столі пропозиція Америки щодо повного й безумовного припинення вогню – усюди, а не тільки щодо енергетики та в Чорному морі. Саме Росія на це не погодилася".

Деталі: Глава держави додає, що те, як Росія буде поводитися найближчими днями, "покаже багато чого, якщо не все. Якщо знову повітряні тривоги, якщо знову військова активність у Чорному морі, якщо знову російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів – саме проти Москви".

Що передувало: