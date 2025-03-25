Зеленський: Росіяни починають маніпулювати вже в день перемовин
Російська сторона вже намагається маніпулювати щодо зняття санкцій, як умови припинення вогню в Чорному морі.
Джерело: звернення Зеленського 25 березня
Пряма мова: "Україна готова працювати максимально швидко і абсолютно прозоро для завершення війни. Але, на жаль, вже зараз, прямо в день перемовин ми бачимо, як росіяни вже почали маніпулювати. Вже вони намагаються перекрутити домовленості та фактично обманути і наших посередників і весь світ".
Деталі: Зеленський додає, що є абсолютно чіткі заяви, які опубліковані Білим домом і є те, про що знову бреше Кремлю: що нібито тиша в Чорному морі залежить від питання про санкції і що нібито датою про початок тиші є 18 березня.
"Москва завжди бреше, і це залежить світу, і від усіх, кому реально потрібен мир – чи дозволять знову Росії брехати", – додав президент.
За його словами, якщо росіяни будуть завдавати ударів, то вони отримають сильну відповідь.
Пряма мова: "І якщо росіяни потім будуть розказувати байки, що нібито удари були не по енергетиці чи цивільній інфраструктурі, усі все побачать. І я хочу нагадати, що ще з 11 березня на столі пропозиція Америки щодо повного й безумовного припинення вогню – усюди, а не тільки щодо енергетики та в Чорному морі. Саме Росія на це не погодилася".
Деталі: Глава держави додає, що те, як Росія буде поводитися найближчими днями, "покаже багато чого, якщо не все. Якщо знову повітряні тривоги, якщо знову військова активність у Чорному морі, якщо знову російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів – саме проти Москви".
Що передувало:
- Росія, за підсумками зустрічей з американською делегацією, висунула низку вимог для того, щоб погодитись на припинення вогню в Чорному морі.
- Кремль заявив, що безпека судноплавства набувають чинності після зняття низки санкцій, а саме: з "Россельхозбанка" та інших банків, задіяних в експорті продовольства і добрив; з компаній-виробників та експортерів продовольства і добрив, а також компаній, що страхують відповідні вантажі; із суден під прапором Росії, які транспортують продовольство й добрива, та обслуговування таких суден у портах та з постачання в Росію сільськогосподарської техніки й інших товарів, задіяних у виробництві продовольства і добрив.
- Ця примітка, зазначимо, в заяві Білого дому за підсумками зустрічей відсутня.