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Зеленський: Росіяни починають маніпулювати вже в день перемовин

Татьяна ОлейникВторник, 25 марта 2025, 20:23
Зеленський: Росіяни починають маніпулювати вже в день перемовин
Фото - Getty Images

Российская сторона уже пытается манипулировать относительно снятия санкций, как условия прекращения огня в Черном море.

Источник: обращение Зеленского 25 марта

Прямая речь: "Украина готова работать максимально быстро и абсолютно прозрачно для завершения войны. Но, к сожалению, уже сейчас, прямо в день переговоров мы видим, как россияне уже начали манипулировать. Уже они пытаются перекрутить договоренности и фактически обмануть и наших посредников и весь мир".

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Детали: Зеленский добавляет, что есть абсолютно четкие заявления, опубликованные Белым домом и есть то, о чем снова врет Кремлю: что якобы тишина в Черном море зависит от вопроса о санкциях и якобы датой о начале тишины является 18 марта.

"Москва всегда врет, и это зависит мира, и от всех, кому реально нужен мир – позволят ли снова России врать", – добавил президент.

По его словам, если россияне будут наносить удары, то они получат сильный ответ.

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Прямая речь: "И если россияне потом будут рассказывать байки, что якобы удары были не по энергетике или гражданской инфраструктуре, все все увидят. И я хочу напомнить, что еще с 11 марта на столе предложение Америки о полном и безусловном прекращении огня – всюду, а не только по энергетике и в Черном море. Именно Россия на это не согласилась".

Детали: Глава государства добавляет, что то, как Россия будет вести себя в ближайшие дни, "покажет многое, если не все. Если снова воздушные тревоги, если снова военная активность в Черном море, если снова российские манипуляции и угрозы, то надо будет принимать новые меры – именно против Москвы".

Что предшествовало:

  • Россия, по итогам встреч с американской делегацией, выдвинула ряд требований для того, чтобы согласиться на прекращение огня в Черном море.
  • Кремль заявил, что безопасность судоходства вступают в силу после снятия ряда санкций, а именно: с "Россельхозбанка" и других банков, задействованных в экспорте продовольствия и удобрений; с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, а также компаний, страхующих соответствующие грузы; с судов под флагом России, которые транспортируют продовольствие и удобрения, и обслуживание таких судов в портах и по поставкам в Россию сельскохозяйственной техники и других товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений.
  • Это примечание, отметим, в заявлении Белого дома по итогам встреч отсутствует.

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