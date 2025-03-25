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У Кремлі заявили, що уже тиждень нібито не бʼють по енергообʼєктах України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 25 березня 2025, 21:16
У Кремлі заявили, що уже тиждень нібито не бʼють по енергообʼєктах України
Фото - Getty Images

Кремль увечері 25 березня опублікував погоджений зі США перелік обʼєктів енергетичної інфраструктури, по яких, як він стверджує, Росія вже тиждень не завдає ударів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Кремля

Деталі: У заяві йдеться про "тимчасовий мораторій на удари по енергосистемі", якого мають дотримуватись Україна та Росія, і перелік обʼєктів, погоджений між Москвою та Вашингтоном.

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До них належать:

  • нафтопереробні підприємства;
  • нафто-, газопроводи і сховища, включаючи насосні станції;
  • інфраструктура, що виробляє і передає електрику, включно з електростанціями, підстанціями, трансформаторами і розподільниками;
  • атомні електростанції;
  • дамби гідроелектростанцій.

У заяві Кремля йдеться, що "тимчасовий мораторій" діє з 18 березня (попри твердження з українського боку, що насправді він того ж дня був порушений Росією) і розрахований на 30 днів.

"У разі порушення мораторію однією зі сторін інша сторона має право вважати себе вільною від зобов'язань щодо його дотримання", – додали там.

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Зазначимо, що у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив про брехню Кремля, "що нібито датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня".

"Москва завжди бреше. І це залежить від світу – від усіх, кому реально потрібен мир, – чи дозволять знову Москві брехати", – додав він.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня делегації США, України та Росії домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.

Глава Міноборони України Рустем Умєров повідомив, що для впровадження домовленостей зупинити удари в Чорному морі та в енергетиці потрібні додаткові технічні консультації.

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