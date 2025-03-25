В Кремле заявили, что уже неделю якобы не бьют по энергообъектам Украины
Кремль вечером 25 марта опубликовал согласованный с США перечень объектов энергетической инфраструктуры, по которым, как он утверждает, Россия уже неделю не наносит ударов.
Источник: "Европейская правда"
Детали: В заявлении говорится о "временном моратории на удары по энергосистеме", которого должны придерживаться Украина и Россия, и перечень объектов, согласованный между Москвой и Вашингтоном.
К ним относятся:
- нефтеперерабатывающие предприятия;
- нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
- инфраструктура, производящая и передающая электричество, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
- атомные электростанции;
- дамбы гидроэлектростанций.
В заявлении Кремля говорится, что "временный мораторий" действует с 18 марта (несмотря на утверждения с украинской стороны, что на самом деле он в тот же день был нарушен Россией) и рассчитан на 30 дней.
"В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона имеет право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению", – добавили там.
Отметим, что в вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил о лжи Кремля, "что якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта".
"Москва всегда врет. И это зависит от мира – от всех, кому реально нужен мир, – позволят ли снова Москве врать", – добавил он.
Напомним, по итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта делегации США, Украины и России договорились работать над перемирием в Черном море и запретом ударов по энергетической инфраструктуре.
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что для внедрения договоренностей остановить удары в Черном море и в энергетике нужны дополнительные технические консультации.