Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

До 106 зросла кількість постраждалих від ракетного удару РФ по Сумах – міськрада

Валентина РоманенкоВівторок, 25 березня 2025, 21:50
До 106 зросла кількість постраждалих від ракетного удару РФ по Сумах – міськрада
вибиті вікна внаслідок рактеного удару РФ по Сумах 24 березня. фото - міськради

Кількість постраждалих в результаті російського ракетного удару по Сумах 24 березня зросла до 106 осіб.

Джерело: Сумська міська рада

Деталі: Вказано, що за останніми даними управління охорони здоров’я, за медичною допомогою звернулись 106 людей: 83 дорослих та 23 дитини.

Реклама:

Протягом дня вівторка ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації займались 307 людей за допомогою 42 одиниць техніки.

Було виявлено пошкодження 73 будівель: 12 нежитлових, 36 багатоквартирних і 25 приватних житлових будинків.

У нежитлових будівлях вибито 690 вікон, у житловому секторі – 691 вікно у помешканнях, 443 балкони та 335 вікон у місцях загального користування. У восьми багатоквартиних будинках і чотирьох приватних пошкоджені покрівлі, причому чотири у багатоквартирних будинках потребують капітального ремонту.

РЕКЛАМА:

За інформацією поліції, пошкоджено чотири автомобілі.

З огляду на значні руйнування прийнято рішення про відселення мешканців трьох житлових будинків на вул. Металургів та одного на вул. Степаненківська. У цих будівлях припинено подачу всіх житлово-комунальних послуг.

Що передувало: Російські окупаційні війська вдень 24 березня завдали ракетного удару по місту Суми. Пошкодили кілька багатоповерхівок та школу. У вівторок стало відомо, що кількість постраждалих перевищила сотню осіб.

Сумиракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоСхема "яєць по 17 гривень": НАБУ і САП викрили у Міноборони розкрадання понад 733 млн грн
інфографікаУ Києві на вихідні зупинять рух поїздів метро між станціями "Лісова" та "Дніпро"
Закон один для всіх: Макрон вперше прокоментував обвинувальний вирок Ле Пен
Уряд розширив список підприємств, працівників яких можна бронювати
відео"Жінки відбивали від ТЦК": у Львові стався новий конфлікт із військовими
фото Не хотів віддавати борг – поліція затримала підозрюваного у вбивстві ексзаступника мера Кам’янського
Усі новини...
Суми
До 101 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Суми
Сибіга після удару по Сумах: дипломатія з РФ неможлива без військового й санкційного тиску
Росіяни вдарили по Сумах: міськрада повідомляє про 88 постраждалих, з них 17 дітей
Останні новини
15:39
Скільки авто і нерухомості у 2024 році придбали високопосадовці
15:25
В Ізраїлі трирічна дівчинка під час прогулянки знайшла стародавню печатку віком 3800 років
15:11
В Угорщині ухвалили вийти з Міжнародного кримінального суду – "Радіо Свобода"
14:59
тенісШвьонтек не гратиме за Польщу проти України на Кубку Біллі Джин Кінг
14:55
Вулицю у Києві можуть перейменувати на честь загиблого бійця Павла Петриченка: триває голосування
14:41
відеоСхема "яєць по 17 гривень": НАБУ і САП викрили у Міноборони розкрадання понад 733 млн грн
14:39
Путіністка Нетребко відкриє сезон у Лондонській Королівській опері
14:38
інфографікаУ Києві на вихідні зупинять рух поїздів метро між станціями "Лісова" та "Дніпро"
14:33
Як лимон став інструментом шпигунів: історія британської розвідки часів XX століття
14:25
фотоТеракт у відділенні поліції на Одещині: затримали підозрюваного у виготовленні вибухівки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: