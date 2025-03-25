До 106 зросла кількість постраждалих від ракетного удару РФ по Сумах – міськрада

Кількість постраждалих в результаті російського ракетного удару по Сумах 24 березня зросла до 106 осіб.

Джерело: Сумська міська рада

Деталі: Вказано, що за останніми даними управління охорони здоров’я, за медичною допомогою звернулись 106 людей: 83 дорослих та 23 дитини.

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Протягом дня вівторка ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації займались 307 людей за допомогою 42 одиниць техніки.

Було виявлено пошкодження 73 будівель: 12 нежитлових, 36 багатоквартирних і 25 приватних житлових будинків.

У нежитлових будівлях вибито 690 вікон, у житловому секторі – 691 вікно у помешканнях, 443 балкони та 335 вікон у місцях загального користування. У восьми багатоквартиних будинках і чотирьох приватних пошкоджені покрівлі, причому чотири у багатоквартирних будинках потребують капітального ремонту.

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За інформацією поліції, пошкоджено чотири автомобілі.

З огляду на значні руйнування прийнято рішення про відселення мешканців трьох житлових будинків на вул. Металургів та одного на вул. Степаненківська. У цих будівлях припинено подачу всіх житлово-комунальних послуг.

Що передувало: Російські окупаційні війська вдень 24 березня завдали ракетного удару по місту Суми. Пошкодили кілька багатоповерхівок та школу. У вівторок стало відомо, що кількість постраждалих перевищила сотню осіб.