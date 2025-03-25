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До 106 возросло количество пострадавших от ракетного удара РФ по Сумам – горсовет

Валентина РоманенкоВторник, 25 марта 2025, 21:50
До 106 возросло количество пострадавших от ракетного удара РФ по Сумам – горсовет
выбитые окна в результате ракетного удара РФ по Сумах 24 марта. фото - горсовета

Количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Сумах 24 марта возросло до 106 человек.

Источник: Сумской городской совет

Детали: Указано, что по последним данным управления здравоохранения, за медицинской помощью обратились 106 человек: 83 взрослых и 23 ребенка.

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В течение дня вторника ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации занимались 307 человек с помощью 42 единиц техники.

Было обнаружено повреждение 73 зданий: 12 нежилых, 36 многоквартирных и 25 частных жилых домов.

В нежилых зданиях выбито 690 окон, в жилом секторе - 691 окно в помещениях, 443 балкона и 335 окон в местах общего пользования. В восьми многоквартирных домах и четырех частных повреждены кровли, причем четыре в многоквартирных домах требуют капитального ремонта.

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По информации полиции, повреждены четыре автомобиля.

Учитывая значительные разрушения принято решение об отселении жителей трех жилых домов на ул. Металлургов и одного на ул. Степаненковская. В этих зданиях прекращена подача всех жилищно-коммунальных услуг.

Что предшествовало: Российские оккупационные войска днем 24 марта нанесли ракетный удар по городу Сумы. Повредили несколько многоэтажек и школу. Во вторник стало известно, что количество пострадавших превысило сотню человек.

Сумыракетный ударвойна
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