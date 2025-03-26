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Трамп про мирні домовленості: Росія може "тягнути час"  

Ірина БалачукСереда, 26 березня 2025, 07:33
Трамп про мирні домовленості: Росія може тягнути час  
Президент США Дональд Трамп. Фото з Facebook

Президент США Дональд Трамп заявив, що можливо, глава Росії Володимир Путін "тягне час" у питанні мирної угоди з Україною.

Джерело: американський президент в інтерв'ю Newsmax у вівторок

Пряма мова Трампа: "Я не знаю. Я маю на увазі, що дам вам знати в певний момент. Але я думаю, що Росія хоче покласти цьому край, але, можливо, вони затягують час".

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Деталі: Він додав, що і сам так робив багато років у бізнесі.

"Я робив це протягом багатьох років, ви знаєте; я не хочу підписувати контракт, я хочу щось на кшталт "залишатися в грі", але, можливо, я не хочу цього робити, зовсім... Я не впевнений. Але ні, я думаю, що Росія хотіла б, щоб це закінчилося, і я думаю, що (президент України Володимир – ред.) Зеленський хотів би, щоб це закінчилося на цьому етапі", – сказав Трамп.

Він додав, що обидві сторони втрачають в середньому 2 500 солдатів щотижня.

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"Вони не американці, але для мене це не має значення, з цієї точки зору… Я бачу фотографії з полів битв; я б волів навіть не бачити їх. Повсюди руки, ноги і голови розкидані по всьому полю. Озброєння просто абсурдне. Зараз справа за безпілотниками. ... І я просто хочу, щоб це припинилося", – вкотре повторив Трамп.

Передісторія:

  • За підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна домовились "забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".
  • Тим не менш, після цього Росія висунула низку вимог, серед яких – послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі.

СШАРосіяПутін
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