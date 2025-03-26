Трамп о мирных договоренностях: Россия может "тянуть время"

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможно, глава России Владимир Путин "тянет время" в вопросе мирного соглашения с Украиной.

Источник: американский президент в интервью Newsmax во вторник

Прямая речь Трампа: "Я не знаю. Я имею в виду, что дам вам знать в определенный момент. Но я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, они затягивают время".

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Детали: Он добавил, что и сам так делал много лет в бизнесе.

"Я делал это в течение многих лет, вы знаете; я не хочу подписывать контракт, я хочу что-то вроде "оставаться в игре", но, возможно, я не хочу этого делать, совсем... Я не уверен. Но нет, я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, что (президент Украины Владимир – ред.) Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось на этом этапе", – сказал Трамп.

Он добавил, что обе стороны теряют в среднем 2 500 солдат каждую неделю.

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"Они не американцы, но для меня это не имеет значения, с этой точки зрения... Я вижу фотографии с полей сражений; я бы предпочел даже не видеть их. Повсюду руки, ноги и головы разбросаны по всему полю. Вооружение просто абсурдное. Сейчас дело за беспилотниками... И я просто хочу, чтобы это прекратилось", – в который раз повторил Трамп.

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