Трамп о мирных договоренностях: Россия может "тянуть время"
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможно, глава России Владимир Путин "тянет время" в вопросе мирного соглашения с Украиной.
Источник: американский президент в интервью Newsmax во вторник
Прямая речь Трампа: "Я не знаю. Я имею в виду, что дам вам знать в определенный момент. Но я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, они затягивают время".
Детали: Он добавил, что и сам так делал много лет в бизнесе.
"Я делал это в течение многих лет, вы знаете; я не хочу подписывать контракт, я хочу что-то вроде "оставаться в игре", но, возможно, я не хочу этого делать, совсем... Я не уверен. Но нет, я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, что (президент Украины Владимир – ред.) Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось на этом этапе", – сказал Трамп.
Он добавил, что обе стороны теряют в среднем 2 500 солдат каждую неделю.
"Они не американцы, но для меня это не имеет значения, с этой точки зрения... Я вижу фотографии с полей сражений; я бы предпочел даже не видеть их. Повсюду руки, ноги и головы разбросаны по всему полю. Вооружение просто абсурдное. Сейчас дело за беспилотниками... И я просто хочу, чтобы это прекратилось", – в который раз повторил Трамп.
Предыстория:
- По итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта США, Россия и Украина договорились "обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".
- Тем не менее, после этого Россия выдвинула ряд требований, среди которых – ослабление ряда санкций против сельскохозяйственного сектора.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.