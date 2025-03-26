Суд у США тимчасово заблокував закриття "Радіо Свобода"

Федеральний суддя тимчасово заборонив адміністрації Трампа закривати "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода".

Джерело: американський телеканал ABC News

Дослівно канал: "У вівторок вдень суддя Ройс Ламберт видав тимчасову судову заборону, яка заблокувала ліквідацію організації, визнавши, що спроба адміністрації Трампа позбавити групу фінансування "не підкріплена жодними фактами чи міркуваннями" і, ймовірно, порушує федеральний закон".

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Пряма мова судді: "Керівництво (Агентства США з глобальних медіа – ред.) не може одним реченням, яке практично нічого не пояснює, змусити RFE/RL закритись – навіть якщо президент наказав їм це зробити".

Передісторія: