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Суд у США тимчасово заблокував закриття "Радіо Свобода"

Ірина БалачукСереда, 26 березня 2025, 08:05
Суд у США тимчасово заблокував закриття Радіо Свобода
Фото з сайту about.rferl.org

Федеральний суддя тимчасово заборонив адміністрації Трампа закривати "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода".

Джерело: американський телеканал ABC News

Дослівно канал: "У вівторок вдень суддя Ройс Ламберт видав тимчасову судову заборону, яка заблокувала ліквідацію організації, визнавши, що спроба адміністрації Трампа позбавити групу фінансування "не підкріплена жодними фактами чи міркуваннями" і, ймовірно, порушує федеральний закон".

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Пряма мова судді: "Керівництво (Агентства США з глобальних медіа – ред.) не може одним реченням, яке практично нічого не пояснює, змусити RFE/RL закритись – навіть якщо президент наказав їм це зробити".

Передісторія:

  • 14 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію Агентства США з глобальних медіа (USAGM), яке фінансує "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" та Голос Америки (VOA).
  • У ЄС, коментуючи рішення адміністрації Трампа припинити фінансування "Радіо Свобода" і фактичну зупинку мовлення "Голосу Америки", заявили, що це гратиме на руку спільним ворогам.
  • Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що ЄС не має можливості автоматично взяти на себе фінансування "Радіо Свобода", але має вивчити ситуацію і зрозуміти, яким чином може допомогти проєктові.
  • 19 березня стало відомо, що медіакорпорація RFE/RL ("Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода") подала позов до федерального суду у Вашингтоні проти адміністрації Дональда Трампа та Карі Лейк через рішення припинити фінансування організації. Позивачі стверджують, що такі дії порушують законодавство США.

СШАЗМІсуд
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