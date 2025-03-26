Суд в США временно заблокировал закрытие "Радио Свобода"

Федеральный судья временно запретил администрации Трампа закрывать "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

Источник: американский телеканал ABC News

Дословно канал: "Во вторник днем судья Ройс Ламберт выдал временный судебный запрет, который заблокировал ликвидацию организации, признав, что попытка администрации Трампа лишить группу финансирования "не подкреплена никакими фактами или соображениями" и, вероятно, нарушает федеральный закон".

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Прямая речь судьи: "Руководство (Агентства США по глобальным медиа – ред.) не может одним предложением, которое практически ничего не объясняет, заставить RFE/RL закрыться – даже если президент приказал им это сделать".

Предыстория: