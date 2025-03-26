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Суд в США временно заблокировал закрытие "Радио Свобода"

Ирина БалачукСреда, 26 марта 2025, 08:05
Суд в США временно заблокировал закрытие Радио Свобода
Фото с сайта about.rferl.org

Федеральный судья временно запретил администрации Трампа закрывать "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

Источник: американский телеканал ABC News

Дословно канал: "Во вторник днем судья Ройс Ламберт выдал временный судебный запрет, который заблокировал ликвидацию организации, признав, что попытка администрации Трампа лишить группу финансирования "не подкреплена никакими фактами или соображениями" и, вероятно, нарушает федеральный закон".

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Прямая речь судьи: "Руководство (Агентства США по глобальным медиа – ред.) не может одним предложением, которое практически ничего не объясняет, заставить RFE/RL закрыться – даже если президент приказал им это сделать".

Предыстория:

  • 14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации Агентства США по глобальным медиа (USAGM), которое финансирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и Голос Америки (VOA).
  • В ЕС, комментируя решение администрации Трампа прекратить финансирование "Радио Свобода" и фактическую остановку вещания "Голоса Америки", заявили, что это будет играть на руку общим врагам.
  • Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС не имеет возможности автоматически взять на себя финансирование "Радио Свобода", но должен изучить ситуацию и понять, каким образом может помочь проекту.
  • 19 марта стало известно, что медиакорпорация RFE/RL ("Радио Свободная Европа/Радио Свобода") подала иск в федеральный суд в Вашингтоне против администрации Дональда Трампа и Кари Лейк из-за решения прекратить финансирование организации. Истцы утверждают, что такие действия нарушают законодательство США.

СШАСМИсуд
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