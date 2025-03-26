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Ворог намагається вибити ЗСУ з-під Покровська, там 69 боїв за минулу добу – Генштаб

Степан ГафткоСереда, 26 березня 2025, 08:19
Ворог намагається вибити ЗСУ з-під Покровська, там 69 боїв за минулу добу – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 207 боєзіткнень: найчастіше ворог атакує на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках. 

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (25 березня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 116 авіаударів, скинувши 184 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5500 обстрілів, зокрема 159 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2233 дрони-камікадзе".

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Деталі: Ворог 4 рази намагався прорвати оборону в районах Вовчанська, Тихого та у напрямку Кам’янки на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку загарбники атакували 5 разів. Оборонці відбили штурми біля Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку відбулося 24 атаки. Ворог намагався прорватися біля Ямполівки, Надії, Копанки та у напрямку Новомихайлівки, Ольгівки, Нового, Катеринівки.

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На Сіверському напрямку зупинено 5 наступів поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку відбулося 2 боєзіткнення в напрямках Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку зафіксовано 26 атак у районі Торецька, неподалік Диліївки та Кримського.

На Покровському напрямку відбито 69 штурмових дій у районах Сухої Балки, Калинового, Олександрополя, Зеленого Поля, Лисівки, Тарасівки, Єлизаветівки, Котлиного, Удачного, Шевченка, Успенівки, Преображенки, Андріївки, Богданівки, а також у напрямку Новосергіївки, Малинівки, Котлярівки.

На Новопавлівському напрямку загарбники атакували 23 рази поблизу Розливу, Дніпроенергії, Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку зупинено 1 спробу просування біля Привільного.

На Оріхівському напрямку ворог 9 разів намагався прорватися у районі Кам’янського та в напрямку Лобкового, Степового.

На Придніпровському напрямку відбулося 1 боєзіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань.

Операція в Курській області триває. За добу ворог завдав 19 авіаударів, скинув 23 КАБ, здійснив 247 обстрілів, серед яких 7 із РСЗВ. Відбито 29 штурмів.

російсько-українська війнаГенштаб
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