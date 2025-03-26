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Враг пытается выбить ВСУ из-под Покровска, там 69 боев за минувшие сутки – Генштаб

Степан ГафткоСреда, 26 марта 2025, 08:19
Враг пытается выбить ВСУ из-под Покровска, там 69 боев за минувшие сутки – Генштаб
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 207 боестолкновений: чаще всего враг атакует на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (25 марта – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 116 авиаударов, сбросив 184 КАБ. Кроме этого, совершил более 5500 обстрелов, в том числе 159 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2233 дрона-камикадзе".

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Детали: Враг 4 раза пытался прорвать оборону в районах Волчанска, Тихого и в направлении Каменки на Харьковском направлении.

На Купянском направлении захватчики атаковали 5 раз. Защитники отбили штурмы у Загрызово и Петропавловки.

На Лиманском направлении произошло 24 атаки. Враг пытался прорваться у Ямполовки, Надежды, Копанки и в направлении Новомихайловки, Ольговки, Нового, Катериновки.

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На Северском направлении остановлено 5 наступлений вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении произошло 2 боестолкновения в направлениях Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении зафиксировано 26 атак в районе Торецка, неподалеку Дилиевки и Крымского.

На Покровском направлении отбито 69 штурмовых действий в районах Сухой Балки, Калинового, Александрополя, Зеленого Поля, Лисовки, Тарасовки, Елизаветовки, Котлиного, Удачного, Шевченко, Успеновки, Преображенки, Андреевки, Богдановки, а также в направлении Новосергиевки, Малиновки, Котляровки.

На Новопавловском направлении захватчики атаковали 23 раза вблизи Разлива, Днепроэнергии, Константинополя.

На Гуляйпольском направлении остановлена 1 попытка продвижения возле Привольного.

На Ореховском направлении враг 9 раз пытался прорваться в районе Каменского и в направлении Лобкового, Степного.

На Приднепровском направлении произошло 1 боестолкновение.

На Волынском и Полесском направлениях не выявлено признаков формирования наступательных группировок.

Операция в Курской области продолжается. За сутки враг нанес 19 авиаударов, сбросил 23 УАБ, совершил 247 обстрелов, среди которых 7 из РСЗО. Отражено 29 штурмов.

российско-украинская войнаГенштаб
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