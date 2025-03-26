Російська атака: на Черкащині горів об’єкт інфраструктури

Внаслідок російської дронової атаки у Черкаській області пошкоджено інфраструктурний об’єкт та складське приміщення приватного підприємства.

Джерело: начальник ОВА Ігор Табурець в Telegram

Пряма мова очільника області: "З ночі наша Черкащина була під ворожим прицілом. Більшість ударних дронів РФ спрямувала на обласний центр… Унаслідок російської агресії пошкоджено об'єкт інфраструктури. Пожежу там уже ліквідували".

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Деталі: Також він додав, що уламками збитої цілі понівечено складські приміщення приватного підприємства.

Загалом над Черкащиною збили 12 російських безпілотників.

"На щастя, минулось без потерпілих… Обстеження території триває", – підсумував Табурець.

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