Російська атака: на Черкащині горів об’єкт інфраструктури
Середа, 26 березня 2025, 09:22
Внаслідок російської дронової атаки у Черкаській області пошкоджено інфраструктурний об’єкт та складське приміщення приватного підприємства.
Джерело: начальник ОВА Ігор Табурець в Telegram
Пряма мова очільника області: "З ночі наша Черкащина була під ворожим прицілом. Більшість ударних дронів РФ спрямувала на обласний центр… Унаслідок російської агресії пошкоджено об'єкт інфраструктури. Пожежу там уже ліквідували".
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Деталі: Також він додав, що уламками збитої цілі понівечено складські приміщення приватного підприємства.
Загалом над Черкащиною збили 12 російських безпілотників.
"На щастя, минулось без потерпілих… Обстеження території триває", – підсумував Табурець.
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Передісторія:
- У ніч на 26 березня російські загарбники атакували Україну 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, протиповітряна оборона збила 56 БпЛА, ще 48 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.