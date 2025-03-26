Российская атака: в Черкасской области горел объект инфраструктуры

В результате российской дроновой атаки в Черкасской области поврежден инфраструктурный объект и складское помещение частного предприятия.

Источник: начальник ОВА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь главы области: "С ночи наша Черкасская область была под вражеским прицелом. Большинство ударных дронов РФ направила на областной центр... В результате российской агрессии поврежден объект инфраструктуры. Пожар там уже ликвидировали".

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Детали: Также он добавил, что обломками сбитой цели повреждены складские помещения частного предприятия.

Всего над Черкасской областью сбили 12 российских беспилотников.

"К счастью, обошлось без пострадавших... Обследование территории продолжается", – подытожил Табурец.

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