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Российская атака: в Черкасской области горел объект инфраструктуры

Ирина БалачукСреда, 26 марта 2025, 09:22
Российская атака: в Черкасской области горел объект инфраструктуры
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

В результате российской дроновой атаки в Черкасской области поврежден инфраструктурный объект и складское помещение частного предприятия.

Источник: начальник ОВА Игорь Табурец в Telegram  

Прямая речь главы области: "С ночи наша Черкасская область была под вражеским прицелом. Большинство ударных дронов РФ направила на областной центр... В результате российской агрессии поврежден объект инфраструктуры. Пожар там уже ликвидировали".

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Детали: Также он добавил, что обломками сбитой цели повреждены складские помещения частного предприятия.

Всего над Черкасской областью сбили 12 российских беспилотников.

"К счастью, обошлось без пострадавших... Обследование территории продолжается", – подытожил Табурец.

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Предыстория: 

  • В ночь на 26 марта российские захватчики атаковали Украину 117-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 56 БпЛА, еще 48 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

Черкасская областьбеспилотникипожар
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