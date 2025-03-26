РФ приговорила украинских военнопленных к 13-23 годам колонии по делу "Азова"

Военный суд в Ростове-на-Дону в РФ приговорил 23 украинских военнопленных, которые служили в полку "Азов", к лишению свободы в колонии строгого режима, в том числе 12 человек получили реальные сроки от 13 до 23 лет, остальные — заочно.

Источник: интернет-издание "Медиазона"

Дословно: "Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к реальным срокам заключения в колонии строгого режима украинских военнопленных, которые в разные годы служили в полку "Азов"".

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Детали: По информации издания, трое судей под председательством Вячеслава Корсакова вынесли приговоры для украинских военнопленных: Ярослав Ждамаров, Александр Мероченец, Никита Тимонин, Александр Мухин, Олег Тишкул и Артур Грецкий получили по 22 года колонии строгого режима; Александр Ирх и Артем Гребешков – по 20 лет; Олег Мижгородский – 17 лет; Олег Жарков – 13 лет; Анатолий Грицик – 19 лет; Алексей Смыков – 23 года. Все они планируют обжаловать приговор.

Мужчин привели в суд в наручниках. Перед оглашением приговора Олегу Жаркову стало плохо, ему вызвали скорую помощь из-за болей в животе.

Одиннадцать человек получили заочные приговоры, поскольку уже вернулись в Украину в рамках обмена. Давиду Касаткину и Дмитрию Лабинскому присудили по 23 года колонии строгого режима.

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Девять женщин, которые работали военными поварами, получили заочные приговоры к колонии общего режима. Их сроки варьируются от 13 до 14 лет. Все они были обменены в сентябре прошлого года.

Прокурор запрашивал разные сроки заключения для каждого, от 13 до 24 лет, в зависимости от обвинения. Дело в отношении погибшего в СИЗО Александра Ищенко было закрыто, поэтому приговора ему не вынесли.

В суде обвиняемые неоднократно заявляли о фальсификации их показаний, допросах без адвокатов, унизительном обращении, отказе в медицинской помощи и пытках.

"Я видел мешки на головах, провода на разных конечностях тела, сломанные ребра, избитые почки...никакой медицинской помощи...два раза за год мы ходили в душ – выходили грязнее, чем зашли, еще и побитые", – сказал в последнем слове Никита Тимонин.

Напомним: