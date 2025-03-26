РФ приговорила украинских военнопленных к 13-23 годам колонии по делу "Азова"
Военный суд в Ростове-на-Дону в РФ приговорил 23 украинских военнопленных, которые служили в полку "Азов", к лишению свободы в колонии строгого режима, в том числе 12 человек получили реальные сроки от 13 до 23 лет, остальные — заочно.
Источник: интернет-издание "Медиазона"
Дословно: "Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к реальным срокам заключения в колонии строгого режима украинских военнопленных, которые в разные годы служили в полку "Азов"".
Детали: По информации издания, трое судей под председательством Вячеслава Корсакова вынесли приговоры для украинских военнопленных: Ярослав Ждамаров, Александр Мероченец, Никита Тимонин, Александр Мухин, Олег Тишкул и Артур Грецкий получили по 22 года колонии строгого режима; Александр Ирх и Артем Гребешков – по 20 лет; Олег Мижгородский – 17 лет; Олег Жарков – 13 лет; Анатолий Грицик – 19 лет; Алексей Смыков – 23 года. Все они планируют обжаловать приговор.
Мужчин привели в суд в наручниках. Перед оглашением приговора Олегу Жаркову стало плохо, ему вызвали скорую помощь из-за болей в животе.
Одиннадцать человек получили заочные приговоры, поскольку уже вернулись в Украину в рамках обмена. Давиду Касаткину и Дмитрию Лабинскому присудили по 23 года колонии строгого режима.
Девять женщин, которые работали военными поварами, получили заочные приговоры к колонии общего режима. Их сроки варьируются от 13 до 14 лет. Все они были обменены в сентябре прошлого года.
Прокурор запрашивал разные сроки заключения для каждого, от 13 до 24 лет, в зависимости от обвинения. Дело в отношении погибшего в СИЗО Александра Ищенко было закрыто, поэтому приговора ему не вынесли.
В суде обвиняемые неоднократно заявляли о фальсификации их показаний, допросах без адвокатов, унизительном обращении, отказе в медицинской помощи и пытках.
"Я видел мешки на головах, провода на разных конечностях тела, сломанные ребра, избитые почки...никакой медицинской помощи...два раза за год мы ходили в душ – выходили грязнее, чем зашли, еще и побитые", – сказал в последнем слове Никита Тимонин.
Напомним:
- Украинского правозащитника и военнослужащего Максима Буткевича 18 октября 2024 года вернули из российского плена, после того, как в РФ ему вынесли приговор суда.
- Буткевич, который в составе ВСУ воевал на востоке Украины, попал в российский плен летом 2022 года. В марте 2023 года так называемый "суд" "ЛНР" вынес приговор правозащитнику – 13 лет лишения свободы.
- 14 января 2-й Западный окружной военный суд Москвы вынес приговор семи пленным украинцам, которые участвовали в наступлении ВСУ в Курской области РФ. Военные получили тюремные сроки от 15 до 16 лет.