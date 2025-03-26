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Зеленський присвоїв звання бригадного генерала двом нацгвардійцям

Олександр ШумілінСереда, 26 березня 2025, 12:57
Зеленський присвоїв звання бригадного генерала двом нацгвардійцям
Фото: Офіс президента

У день Національної гвардії президент Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала полковнику Антону Верховенку і полковнику Валентину Острижному.  

Джерело: повідомлення на сайті президента України

Деталі: Укази про присвоєння звань опублікували на сайті президента. Острижний – директор  департаменту персоналу Головного управління Нацгвардії, а Верховенко - начальник Східного Харківського територіального управління Нацгвардії.

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Також Зеленський 25 березня зустрічався з військовослужбовцями НГУ і відзначив їх державними нагородами.

Дослівно: "За словами президента, за роки захисту України державними нагородами були відзначені 11 608 воїнів Національної гвардії, із них 2919 – посмертно. Присутні вшанували пам’ять усіх полеглих героїв хвилиною мовчання. Володимир Зеленський вручив державні нагороди 20 нацгвардійцям".

Передісторія:

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  • Президент Володимир Зеленський 25 березня присвоїв звання бригадного генерала начальникам управлінь Служби безпеки України у Миколаївській та Сумській областях і відзначив нагородами представників спецслужби до 33-ї річниці СБУ.

ЗеленськийНацгвардія
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