Зеленський присвоїв звання бригадного генерала двом нацгвардійцям
У день Національної гвардії президент Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала полковнику Антону Верховенку і полковнику Валентину Острижному.
Джерело: повідомлення на сайті президента України
Деталі: Укази про присвоєння звань опублікували на сайті президента. Острижний – директор департаменту персоналу Головного управління Нацгвардії, а Верховенко - начальник Східного Харківського територіального управління Нацгвардії.
Також Зеленський 25 березня зустрічався з військовослужбовцями НГУ і відзначив їх державними нагородами.
Дослівно: "За словами президента, за роки захисту України державними нагородами були відзначені 11 608 воїнів Національної гвардії, із них 2919 – посмертно. Присутні вшанували пам’ять усіх полеглих героїв хвилиною мовчання. Володимир Зеленський вручив державні нагороди 20 нацгвардійцям".
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський 25 березня присвоїв звання бригадного генерала начальникам управлінь Служби безпеки України у Миколаївській та Сумській областях і відзначив нагородами представників спецслужби до 33-ї річниці СБУ.