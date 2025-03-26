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Зеленский присвоил звание бригадного генерала двум нацгвардейцам

Александр ШумилинСреда, 26 марта 2025, 12:57
Зеленский присвоил звание бригадного генерала двум нацгвардейцам
Фото: Офис президента

В день Национальной гвардии президент Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала полковнику Антону Верховенко и полковнику Валентину Острижному. 

Источник: сообщение на сайте президента Украины

Детали: Указы о присвоении званий опубликовали на сайте президента. Острижный - директор департамента персонала Главного управления Нацгвардии, а Верховенко - начальник Восточного Харьковского территориального управления Нацгвардии.

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Также Зеленский 25 марта встречался с военнослужащими НГУ и отметил их государственными наградами.

Дословно: "По словам президента, за годы защиты Украины государственными наградами были отмечены 11 608 воинов Национальной гвардии, из них 2919 - посмертно. Присутствующие почтили память всех павших героев минутой молчания. Владимир Зеленский вручил государственные награды 20 нацгвардейцам".

Предыстория:

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  • Президент Владимир Зеленский 25 марта присвоил звание бригадного генерала начальникам управлений Службы безопасности Украины в Николаевской и Сумской областях и отметил наградами представителей спецслужбы к 33-й годовщине СБУ.

ЗеленскийНацгвардия
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