Зеленский присвоил звание бригадного генерала двум нацгвардейцам
В день Национальной гвардии президент Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала полковнику Антону Верховенко и полковнику Валентину Острижному.
Источник: сообщение на сайте президента Украины
Детали: Указы о присвоении званий опубликовали на сайте президента. Острижный - директор департамента персонала Главного управления Нацгвардии, а Верховенко - начальник Восточного Харьковского территориального управления Нацгвардии.
Также Зеленский 25 марта встречался с военнослужащими НГУ и отметил их государственными наградами.
Дословно: "По словам президента, за годы защиты Украины государственными наградами были отмечены 11 608 воинов Национальной гвардии, из них 2919 - посмертно. Присутствующие почтили память всех павших героев минутой молчания. Владимир Зеленский вручил государственные награды 20 нацгвардейцам".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский 25 марта присвоил звание бригадного генерала начальникам управлений Службы безопасности Украины в Николаевской и Сумской областях и отметил наградами представителей спецслужбы к 33-й годовщине СБУ.