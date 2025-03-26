Біля берегів Південної Кореї горіло російське судно

У водах біля Пусана, що в Південній Кореї, загорілося велике російське рефрижераторне судно, внаслідок цього шестеро людей зазнали поранень, інцидент стався вранці 26 березня за 8 км від порту Гамчхон.

Джерело: інформаційна агенція Yonhap

Дослівно: "Згідно з повідомленням берегової охорони Пусана, 26 числа о 7:14 сталася пожежа на російському рефрижераторному судні вантажопідйомністю 7534 тонни, яке перебувало за 8 км на південь від порту Гамчхон і було виявлене патрульним катером берегової охорони".

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Деталі: Як повідомили в Yonhap, берегова охорона терміново направила 7 патрульних кораблів, включаючи рятувальні катери та літак, для гасіння пожежі та порятунку членів екіпажу.

З 23 осіб на борту судна 6 отримали поранення: 2 з важкими опіками евакуйовані гелікоптером, решта 4 з легкими травмами – прибережним рятувальним човном.

Пожежа була ліквідована через 40 хвилин після її виявлення. Причина аварії, ймовірно, пов'язана з поломкою двигуна. Берегова охорона розслідує інцидент.

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