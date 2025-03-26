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У берегов Южной Кореи горело российское судно

Степан ГафткоСреда, 26 марта 2025, 14:42
У берегов Южной Кореи горело российское судно
Фото: Yonhap News

В водах возле Пусана, что в Южной Корее, загорелось большое российское рефрижераторное судно, в результате этого шесть человек получили ранения, инцидент произошел утром 26 марта в 8 км от порта Гамчхон.

Источник: информационное агентство Yonhap

Дословно: "Согласно сообщению береговой охраны Пусана, 26 числа в 7:14 произошел пожар на российском рефрижераторном судне грузоподъемностью 7534 тонны, которое находилось в 8 км к югу от порта Гамчхон и было обнаружено патрульным катером береговой охраны".

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Детали: Как сообщили в Yonhap, береговая охрана срочно направила 7 патрульных кораблей, включая спасательные катера и самолет, для тушения пожара и спасения членов экипажа.

Из 23 человек на борту судна 6 получили ранения: 2 с тяжелыми ожогами эвакуированы вертолетом, остальные 4 с легкими травмами – прибрежной спасательной лодкой.

Пожар был ликвидирован через 40 минут после его обнаружения. Причина аварии, вероятно, связана с поломкой двигателя. Береговая охрана расследует инцидент.

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