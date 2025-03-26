Співробітника ЗАЕС засудили в Росії до 18 років тюрми за звинуваченням у підготовці теракту
Російський суд призначив працівнику ЗАЕС українцю Сергію Потингу 18 років позбавлення волі та штраф у розмірі 700 тисяч рублів за звинуваченням у підготовці теракту, участі у терористичній спільноті та незаконному обігу вибухових пристроїв.
Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на Генпрокуратуру Росії
Деталі: Потинг працював інженером з охорони праці на Запорізькій АЕС. Після окупації він залишився в Енергодарі та продовжував працювати на станції. 23 червня 2023 року його викрали російські силовики.
В "Енергоатомі" заявили, що він регулярно зазнавав тортур і фізичного насильства, а після тортур його щоразу відправляли до лікарні, щоб він не помер.
Що передувало: На початку березня російський суд засудив 56-річну жительку Енергодару, працівницю ЗАЕС Наталю Шульгу до 15 років позбавлення волі. За даними російської прокуратури, її визнали винною у підготовці диверсії.
Передісторія:
- Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Територія станції періодично зазнає обстрілів у яких РФ звинувачує Україну. Київ наголошує, що російські загарбники самі обстрілюють станцію, наражаючи Європу на нову ядерну загрозу.
- Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що має особливу зацікавленість в обговоренні долі Запорізької атомної електростанції. "Американська власність на ці станції була б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури", – заявили зокрема там.
- На тлі переговорів щодо мирного врегулювання війни з Росією МЗС РФ 25 березня заявив, що держава-агресор "не вважає за можливе" передачу української Запорізької АЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні.