Співробітника ЗАЕС засудили в Росії до 18 років тюрми за звинуваченням у підготовці теракту

Російський суд призначив працівнику ЗАЕС українцю Сергію Потингу 18 років позбавлення волі та штраф у розмірі 700 тисяч рублів за звинуваченням у підготовці теракту, участі у терористичній спільноті та незаконному обігу вибухових пристроїв.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на Генпрокуратуру Росії

Деталі: Потинг працював інженером з охорони праці на Запорізькій АЕС. Після окупації він залишився в Енергодарі та продовжував працювати на станції. 23 червня 2023 року його викрали російські силовики.

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В "Енергоатомі" заявили, що він регулярно зазнавав тортур і фізичного насильства, а після тортур його щоразу відправляли до лікарні, щоб він не помер.

Що передувало: На початку березня російський суд засудив 56-річну жительку Енергодару, працівницю ЗАЕС Наталю Шульгу до 15 років позбавлення волі. За даними російської прокуратури, її визнали винною у підготовці диверсії.

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