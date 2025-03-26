Сотрудника ЗАЭС приговорили в России к 18 годам тюрьмы по обвинению в подготовке теракта

Российский суд назначил работнику ЗАЭС украинцу Сергею Потингу 18 лет лишения свободы и штраф в размере 700 тысяч рублей по обвинению в подготовке теракта, участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывных устройств.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на Генпрокуратуру России

Детали: Потинг работал инженером по охране труда на Запорожской АЭС. После оккупации он остался в Энергодаре и продолжал работать на станции. 23 июня 2023 года его похитили российские силовики.

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В "Энергоатоме" заявили, что он регулярно подвергался пыткам и физическому насилию, а после пыток его каждый раз отправляли в больницу, чтобы он не умер.

Что предшествовало: В начале марта российский суд приговорил 56-летнюю жительницу Энергодара, работницу ЗАЭС Наталью Шульгу к 15 годам лишения свободы. По данным российской прокуратуры, ее признали виновной в подготовке диверсии.

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