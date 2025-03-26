Сотрудника ЗАЭС приговорили в России к 18 годам тюрьмы по обвинению в подготовке теракта
Российский суд назначил работнику ЗАЭС украинцу Сергею Потингу 18 лет лишения свободы и штраф в размере 700 тысяч рублей по обвинению в подготовке теракта, участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывных устройств.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на Генпрокуратуру России
Детали: Потинг работал инженером по охране труда на Запорожской АЭС. После оккупации он остался в Энергодаре и продолжал работать на станции. 23 июня 2023 года его похитили российские силовики.
В "Энергоатоме" заявили, что он регулярно подвергался пыткам и физическому насилию, а после пыток его каждый раз отправляли в больницу, чтобы он не умер.
Что предшествовало: В начале марта российский суд приговорил 56-летнюю жительницу Энергодара, работницу ЗАЭС Наталью Шульгу к 15 годам лишения свободы. По данным российской прокуратуры, ее признали виновной в подготовке диверсии.
Предыстория:
- Российские войска оккупировали город Энергодар и расположенную вблизи него Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Территория станции периодически подвергается обстрелам, в которых РФ обвиняет Украину. Киев отмечает, что российские захватчики сами обстреливают станцию, подвергая Европу новой ядерной угрозе.
- Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что имеет особую заинтересованность в обсуждении судьбы Запорожской атомной электростанции. "Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", - заявили в частности там.
- На фоне переговоров по мирному урегулированию войны с Россией МИД РФ 25 марта заявил, что государство-агрессор "не считает возможным" передачу украинской Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или любой другой стране.