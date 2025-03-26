Єрмак: Відносини між Києвом та Вашингтоном повернулись на правильний шлях

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що відносини між Києвом і Вашингтоном "повернулися на правильний шлях".

Джерело: інтерв’ю Єрмака агентству Reuters

Деталі: Єрмак заявив, що українська сторона під час перемовин у Саудівській Аравії продемонструвала, що вона відкрита до співпраці з президентом США Дональдом Трампом. На відміну від російського підходу до переговорів, яка, за словами Єрмака, "просто грає в ігри".

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Нагадаємо, 25 березня, у Саудівській Аравії Сполучені Штати досягли окремих угод з Україною та Росією щодо призупинення атак у Чорному морі та проти енергетичних цілей.

Проте Росія оголосила умови для імплементації угоди, вимагаючи послаблення санкцій, щоб вона могла відновити доступ до міжнародних експортних ринків для своїх добрив і сільськогосподарської продукції.

Єрмак зауважив, що такий крок свідчить про підхід Росії до мирних переговорів у цілому.

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"Це свідчить про те, що вони (росіяни – ред.) не прийняли безумовне припинення вогню, що є нонсенсом", – сказав він.